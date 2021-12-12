وفاة رسام كاريكاتير بفندق بالجيزة.. مات حزنا على والده

كشفت تحريات مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة، عن أسباب وفاة رسام الكاريكاتير إيهاب أحمد، 33 سنة، وشهرته إيهاب النوبي، وتبين أن الشاب المتوفي كان نزيًلًا في أحد الفنادق الكائنة في مواجهة محطة قطاع الجيزة، ومات على السرير داخل غرفة بالفندق.

التحريات: لا توجد شبهة جنائية

وأفاد تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي، بأن الوفاة خالية من أي شبهة جنائية وبسؤال شقيق المتوفي قرر أن «إيهاب النوبي» كان يقيم في أحد الفنادق بالجيزة منذ شهر بعد وفاة والدهما، وأنه كان يمر بأزمة نفسية سيئة جعلته يقضي أغلب أوقات يومه في عزله.

الوفاة سببها ارتفاع مفاجئ بضغط الدم

وأوضحت التحريات، أن مفتش الصحة قرر أن الوفاة نتيجة ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وصرحت بدفن جثمان الشاب وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

كانت أجهزة الأمن انتقلت إلى مكان الوفاة وناظرت جثمان رسام الكاريكاتير إيهاب النوبي، وشوهد جثمانه على السرير داخل غرفته، وكان يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد إصابات ظاهرية في الجسد، وتم استدعاء مفتش الصحة الذي قرر أن الوفاة ناتجة عن ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، واستبعد وجود شبهة جنائية في الوفاة.