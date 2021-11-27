تفاصيل وفاة شاب عربي بجرعة مخدرات زائدة بالقاهرة الجديدة.. كان بصحبة صديقته

حالة من الذهول أصابت الفتاة عندما رأت الشاب يلفظ أنفاسه الأخيرة أمامها، تملكتها الحيرة ولم تدر ما الذي يجب عليها فعله، ارتدت ملابسها وجمعت كل متعلقاتها وغادرت الشقة وهاتفت إحدي المستشفيات؛ للإبلاغ عن صديقها، الذي توفي نتيجة جرعة زائدة المخدرات.

وقررت النيابة العامة، تشريح جثة شاب يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بعد العثور عليها داخل شقته بالتجمع الأول، وتبين عدم وجود كسر في أبواب الشقة، ويرتدي ملابسه الداخلية فقط، وحول يديه آثار لحقن ناتجة عن تعاطي المواد المخدرة.

جرعة زائدة من المخدرات أنهت حياة الشباب

وأكدت التحريات التي أجريت، أن الجثمان خالٍ من أي إصابات ظاهرية قد تدل على وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة جاءت نتيجة تناول جرعة زائدة من المواد المخدرة، وذلك أثناء ممارسة الرزيلة مع إحدى فتيات الليل، التي فرت هاربة عندما لفظ شريكها أنفاسه الأخيرة.

باب الشقة كان مفتوحا وهو ما سهل على رجال الإسعاف الدلوف للشقة ولكن كان الشاب قد فارق الحياة، ووجد على حالته وهو يرتدي ملابسه الداخلية فقط ويجلس على أريكة بصالون الشقة، وفي حوالي العقد الثالث من العمر، تم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي حضرت على الفور، وراجعت كاميرات المراقبة الموجودة حول مكان حدوث الواقعة، وتم التعرف على الفتاة وإلقاء القبض عليها، ونقل جثة المتوفي للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة.

تقرير الصفة التشريحية

وجاء في تقرير الصفة التشريحية أن الشاب توفي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية؛ إثر تناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة، وذلك أثناء ممارسة الرزيلة مع إحدى فتيات الليل، حُرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.