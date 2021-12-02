وفاة شاب بالشرقية ضربه «دجال» حتى الموت بزعم استخراج جن

لفظ شاب يبلغ من العمر 21 عاما أنفاسه الأخيرة داخل منزل أسرته بقرية الهيصمية التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، إثر تعدي دجال عليه بالضرب بزعم استخراج جن من جسده، فيما ألقت الشرطة القبض على الدجال وعدد من أفراد أسرة المجني عليه للتحقيق في الواقعة.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بوفاة شاب إثر تعدي دجال عليه بالضرب

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد تلقي المركز بلاغا بوفاة شاب يدعى «محمد. م. ع» 21 عاما مقيم بقرية الهيصمية التابعة لمركز فاقوس، ​إثر تعدي دجال عليه بالضرب حتى فارق الحياة بزعم استخراج جن من جسده.

انتقلت قوة من الشرطة إلى قرية الهيصمية لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين من التحريات الأولية التي أجرتها الشرطة أن أسرة الشاب المتوفي استعانت بدجال لمطالبته بعلاج ابنهم، وأخبرهم الدجال أن «جن» يلتبس جسد الشاب الراحل وقام بالتعدي عليه بالضرب بزعم استخراج الجن، إلا أن الشاب لم يتحمل الاعتداء عليه بالضرب وفارق الحياة.

نقل الشاب إلى مشرحة مستشفى القرين والقبض على الدجال

جرى نقل جثمان الشاب المتوفي إلى مستشفى القرين المركزي والتحفظ عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما ألقت قوة من الشرطة القبض على الدجال وعدد من أفراد أسرة الشاب المتوفي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية.