وفاة شاب بعد ساعات من إحيائه ذكرى رحيل والده بالبحيرة: نعاه ثم لحق به

توفي شاب يدعى محسن عاطف شلبي، بعد ساعات قليلة من نعيه لوالده في الذكرى السنوية الأولى لوفاته، وفي ذات اليوم الذي توفي فيه والده، وسيطرت حالة من الحزن على أهالي مركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

عام على رحيل والده

وكان «محسن» كتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورا جاء فيه: «فات سنة إزاي معرفش أنا لسه حاسس أنه إمبارح، وحشتني أوي يا نور عينيا ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته، ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة، أرجو الدعاء لوالدي».

إصابة الأب بفيروس كورونا

يذكر أن الشاب دوّن، منذ 3 أيام، في ذكرى إصابة والده بفيروس كورونا قبل وفاته، «زي النهاردة، السنة اللي فاتت، كنت بسيب بابا في مستشفى العزل، وكان آخر نظراته أنت هتسيبني هنا وتمشي».