«النواب» يرفض رفع الحصانة عن برلماني.. وبيان عاجل عن قرار كندا بمنع السفر إليها

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، الموافقة على قرار مكتب المجلس برفض طلب للنائب العام برفع الحصانة عن أحد النواب، ورفض المجلس ذكر اسم النائب المذكور.

رفع الحصانة

قال المستشار أحمد سعد الدين، أن قرار مكتب المجلس برفض الطلب، لعدم استيفاء الشروط الشكلية اللازمة لرفع الحصانة.

كما وافق مجلس النواب، على قرارات مجلس الوزراء بشأن اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

بيان عاجل للحكومة

وشهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب اليوم، عرضا للبيان العاجل المقدم من النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب للحكومة موجه لوزارة الخارجية بعد قرار كندا منع دخول المسافرين القادمين من كل من مصر.

تساءل النائب كريم درويش، عن السبب في ظل عدم ظهور المتحور الجديد في مصر، مطالبًا وزير الخارجية والحكومة بمخاطبة الحكومة الكندية والتعرف على الأسباب ومناقشة كيفية التراجع عن هذا القرار.

وقال درويش خلال الجلسة العامة، إن متحور «أوميكرون» لم يصل مصر ومنظمة الصحة العالمية أعلنت أن مصر لا يوجد بها هذا المتحور.

ويشار إلى أن الجلسة البرلمانية اليوم، ستشهد مناقشة عددا من مشروعات قوانين تخص جودة التعليم.