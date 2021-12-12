منة فضالي تطلب الدعاء لوالدتها بعد خضوعها لعملية ثالثة

طالبت الفنانة منة فضالي جمهورها بالدعاء لوالدتها بسبب مرضها وخضوعها لعملية جراحية، وذلك من خلال صفحتها الخاصة على موقع «فيس بوك»، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

منة فضالي تطلب الدعاء لوالدتها

ونشرت الفنانة منة فضالي منشور حددت فيه مكان المستشفي التى تتواجد بها وكتبت قائلة «دعواتكم لـ أمي داخلة تعمل عملية للمرة الثالثة».

يذكر أن والدة الفنانة منة فضالي مريضة منذ فترة طويلة، ودائما ما تحرص منة على أن تطلب من جمهورها الدعاء لها عبر صفحتها الخاصة وتتحدث عن مدى حبها وارتباطها بها .

مسلسل بت القبايل

وكانت قد شاركت الفنانة منة فضالي مؤخرًا في مسلسل بت القبايل، بجانب حنان مطاوع ومحمود عبد المغنى وعمرو عبد الجليل ومحمد رياض ومدحت تيخا وسميرة عبد العزيز وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف شاذلي فرح وإخراج حسني صالح.

وخلال هذه الفترة تواصل منة تصوير باقي مشاهدها في فيلم فارس والذي تشارك فيه بجانب أحمد زاهر وحسين فهمى وإيمان العاصي ونهال عنبر وأحمد صفوت وملك أحمد زاهر وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف حسام موسي وإخراج رؤوف عبد العزيز.

كما انتهت مؤخرًا من تصوير جميع مشاهدها في فيلم «في القلب» والذي تشارك فيه مع عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد سليم ونسرين طافش وسوسن بدر وهالة فاخر ومحمد عز وتونى ماهر وعدد أخر من الفنانين وهو من إخراج مرقس عادل.

وتدور فكرة الفيلم حول نقل قلب أحد بطلات الفيلم لشخصية أخرى ومن هنا تنطلق الأحداث.