تأجيل محاكمة منة فضالي بتهمة النصب والاحتيال لـ11 ديسمبر

قررت محكمة جنح 6 أكتوبر المنعقدة بجنوب الجيزة، تأجيل محاكمة الفنانة منة فضالي؛ لاتهامها بالنصب والاحتيال، لجلسة 11 ديسمبر المقبل.

ترجع أحداث الواقعة إلى اتهام فتاة، تدعى إسراء ريان، للفنانة منة فضالي، بالنصب عليها، مشيرة إلى أن الفنانة دخلت بالفعل على الحساب الخاص بالفتاة الشاكية، واختارت 4 قطع من الملابس، وفي المقابل تم الاتفاق على أن تقوم «فضالي»، بالدعاية لحساب الفتاة، وتنفيذ إعلان والترويج له، مقابل ما اختارته من فساتين من المعروضة على حساب الشاكية.

الترويج لفساتين الشاكية

وأضافت السيدة، أن منة فضالي بالفعل اختارت، عددًا من الفساتين وأرسلتها لها بواسطة مندوب إلى محل سكنها، وبعدها ارتدت الملابس بالفعل والتصوير بأحد الفساتين بحفل عيد ميلادها، ولم تقم بأي «ريفيو» أو الترويج لها كما جرى الاتفاق.

محضر بقسم أكتوبر

وأضافت خلال التحقيقات: «حينما طالبت الفنانة منة فضالي بإرجاع مستحقاتي، قامت بالتهرب والإنكار، فحررت محضرًا بقسم شرطة أول أكتوبر، ودعوى جنحة مباشرة أمام المحكمة ضدها، اتهمتها فيها بالنصب والاحتيال».

وجاء في المحضر المحرر من الشاكية ضد منة فضالي: «بناء على ذلك؛ أوصلت المدعية، الملابس، إلى محل إقامة الفنانة منه فضالي، وتم التواصل بينهما، حيث توجد رسائل صوتية وكتابية من حساب الفنانة منة فضالي الموثق على إنستجرام، تؤكد تسلمها الملابس».