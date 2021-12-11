بعد قليل.. ثاني جلسات محاكمة الفنانة منة فضالي بتهمة النصب

تنظر محكمة جنح 6 أكتوبر، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة الفنانة منة فضالي، وذلك في القضية التي تواجه فيها الفنانة الشابة اتهامات بالنصب والاحتيال، على إحدى الفتيات التي اتفقت معها على عمل ترويج لها مقابل اختيار عدد من الفساتين.

تحذير من التعامل مع منة فضالي

البداية كانت عندما اتهمت فتاة تدعى إسراء ريان، الفنانة منة فضالي، بالنصب عليها، إذ كتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورًا تحذر فيه من التعامل تجاريًا مع الفنانة منة فضالي، متهمة إياها بالنصب عليها في عدد من الملابس المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية، لعمل دعاية لما أخذته منها وذلك عبر صفحتها الخاصة، ولكن الفنانة أنكرت ذلك وخالفت الاتفاق، بعد استلامها الملابس، بحسب الفتاة.

أخلت بالاتفاق

وأضافت الشاكية، أن منة فضالي، اختارت بالفعل عددًا من الفساتين وأرسلتها لها بواسطة مندوب إلى محل سكنها، وبعدها ارتدت الملابس بالفعل وقامت التصوير بأحد الفساتين بحفل عيد ميلادها، ولم تقم بأي «ريفيو» أو الترويج لها كما جرى الاتفاق.

التحقيقات

وقالت الفتاة خلال التحقيقات: «حينما طالبت الفنانة منة فضالي بإرجاع مستحقاتي، قامت بالتهرب والإنكار، فحررت محضرًا بقسم شرطة أول أكتوبر، ودعوى جنحة مباشرة أمام المحكمة ضدها، اتهمتها فيها بالنصب والاحتيال».

رسائل صوتية

وجاء في المحضر المحرر من الشاكية ضد منة فضالي: «بناء على ذلك، أوصلت المدعية، الملابس، إلى محل إقامة الفنانة منه فضالي، وتم التواصل بينهما، حيث توجد رسائل صوتية وكتابية من حساب الفنانة منة فضالي الموثق على إنستجرام، تؤكد تسلمها الملابس».

محاكمة جنائية

وعقدت محكمة الجنح، أولى جلسات محاكمة منة فضالي، يوم 24 نوفمبر الماضي، حيث تم التأجيل إلى جلسة اليوم السبت 11 ديسمبر 2021.