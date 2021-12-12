5 نصائح من هيئة الدواء لتقوية مناعة الجسم ضد البرد

وجهت هيئة الدواء المصرية عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك»، عددًا من النصائح للمواطنين من أجل تقوية جهاز المناعة والحد من الإصابة بفيروس الإنفلونزا الذي يصيب الغالبية في فصل الشتاء الذي يشهد تدنيًا في انخفاض درجات الحرارة مما يؤثر على جهاز المناعة.

نصائح لتقوية جهاز المناعة

وحددت هيئة الدواء عدة نصائح يمكن للمواطنين اتباعها خلال فصل الشتاء لتجنب الإصابة بنزلات البرد، موضحة بعض الطرق التي تقوي جهاز المناعة لتجنب تعرضه لأي فيروسيت تؤثر عليه، وتتمثل هذه النصائح في:

- ممارسة الرياضة يوميًا

- الامتناع عن التدخين

- تناول الأكل الصحي خاصة الخضار والفاكهة الطازجة

- النوم لساعات كافية

- شرب الماء بشكل مستمر

خطورة استخدام حقنة الدواء

وفي سياق متصل حدزت هيئة الدواء المصرية، المواطنين من خطورة استخدام ما يسمى شعبيا «حقنة البرد»، أو ما يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج نزلات البرد، والتي تكون خليطا من: «المضاد الحيوي، والكورتيزون، ومسكن الألم»، مؤكدة أن هذه الحقنة يقبل عليها الكثير من المواطنين عند إصابتهم بنزلات البرد.

علاج نزلات البرد يعتمد على بعض الأدوية

وأكدت الهيئة أن علاج نزلات البرد يعتمد على بعض الأدوية التي تساعد على تخفيف شدة الأعراض، وذلك بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي المختص، ويجب الخضوع للفحص الطبي قبل تناول مثل هذه الجرعات من الحقن التي انتشرت بصورة شائعة في المجتمع لعلاج الإصابة من نزلات البرد.

التأكد من تاريح صالحية الأدوية

نوهت هيئة الدواء إلى خطورة استخدام الأدوية دون التأكد من تاريخ الصلاحية المدون على العبوة من الخلف أو أسفلها، لأن هناك العديد من الأدوية التي تكون منتهية الصلاحية وتسبب أزمات صحية للأشخاص عند تناولها.