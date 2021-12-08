«هيئة الدواء»: الإفراط في تناول المضادات الحيوية أمر خطير

قال الدكتور حمادة الشريف، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التواصل المجتمعي، إن هيئة الدواء تعمل على التعريف بالممارسات الطبية الصحية، وتقدم توعية مثل التوعية ضد حقن البرد التي تعتبر خليطا بين 3 أشياء، وتشمل المضاد الحيوي والمسكن وكورتيزون، ولا يوجد سبب علمي لخلط هذه الأشياء، ولا تعمل على إيجاد مسكن قوي.

تحذير من كثرة استخدام المضادات الحيوية

وأضاف «الشريف» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «DMC »، اليوم، ويقدمه الإعلامي رامي ضوان، أن كثرة استخدام المضاد الحيوي يؤدي إلى عدم استجابة الجسم مع الوقت، ويتطلب ذلك استخدام مضادات أخرى، وقد تكون أغلى، مبينا أن الإفراط في تناول المضادات الحيوية أمر خطير لأن هذا يزيد من مقاومة البكتيريا وتعمل منظمة الصحة العالمية على محاربة هذا حول العالم.

تأثير الحقنة على جهاز المناعة

وأوضح معاون رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التواصل المجتمعي، أن دور البرد يكون سببه عدوى فيروسية والكورتيزون يؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة مما يؤدي إلى زيادة التعب لدى المريض وليس حل الأزمة، متابعا: «بنصح كل أهالينا وأخواتنا مايخدوش حقنة البرد المجمعة لأن ده بيأثر على المناعة وممكن الواحد يحسن بتحسن يوم بس هيرجع يتعب أكثر من الأول وده طبعا محدش عاوزه».

تحذير من تعاطي حقنة البرد في بيان عبر فيسبوك

وأصدرت هيئة الدواء اليوم بيانا عبر موقع الفيسبوك تحذر فيه من تعاطي حقنة البرد التي تضم خليطا من المضاد الحيوي والكورتيزون ومسكن للألم، في ظل استخدامها من جانب قطاع كبير في علاج نزلات البرد.