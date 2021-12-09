«الدواء» سيارة متنقلة لتقديم الخدمات الرقمية للصيادلة والمواطنين

أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم الخميس 9 ديسمبر، عن استلامها سيارة للخدمات المتنقلة، وذلك كخطوة أولى لتقديم الخدمات الرقمية للصيادلة والمواطنين، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

الدواء التحول الرقمي يخدم رؤية مصر2030

وأضافت الهيئة، أن خدمة السيارة المتنقلة، تعتبر خطوة جديدة نحو التحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات المقدمة من الهيئة، ضمن حزمة من الخطوات تنوي هيئة الدواء المصرية تغطية أنحاء الجمهورية، في إطار سعي الحكومة المصرية لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر2030».

أهداف المشروع القومي لتحول الرقمي

وتابعت هيئة الدواء، أن أهداف المشروع القومي للتحول الرقمي، تتمثل في وبناء مصر الرقمية، وتعزيز القدرة المعلوماتية للهيئات والجهات الحكومية، وتهدف الخدمة إلى مساعدة الصيادلة الراغبين في الحصول على الشهادات الخاصة بهم.

الخدمات التي يقدمها المشروع للمواطنين

وأكدت الهيئة، أن الخدمات تشمل المواطنين الراغبين في الحصول على خدمة التصدير الشخصي للأدوية للخارج، من خلال تقليل الوقت اللازم لأداء الخدمات، وكذلك تنفيذ خطط تطوير وتحديث أنظمة المعلومات بالهيئة، وتعزيز النفاذ إلى كافة أنحاء الجمهورية، والوصول المباشر للمواطنين في أماكن تواجدهم.

ومن المقرر أن تعلن هيئة الدواء المصرية، أماكن تواجد السيارة وآليات الحصول على الخدمات المقدمة قريبا.