مريض نفسي يتخلص من حياته شنقا بالقناطر الخيرية.. أصيب باكتئاب وهلاوس

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة العثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله بمنطقة عرب شركس بالقناطر الخيرية، حيث تبين أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وأنه تخلص من حياته لمروره بحالة نفسية سيئة نتيجة معاناته من مرض نفسي.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية والطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

العثور على جثة شاب مشنوقا

وتلقى العميد أنور حشيش مأمور مركز القناطر الخيرية بلاغا بالعثور على جثة «مجدي ك»، 23 سنة، عامل في مصنع، مشنوقا داخل حجرة بمنزله في عزبة السماعنة بعرب شركس دائرة المركز.

وأُخطر اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث بإشراف اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، قاده المقدم محمد علام رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية.

الشاب عامل في مصنع ويعاني من مرض نفسي

بالفحص والتحري، تبين لرجال مباحث أمن القليوبية عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأن الجثة لعامل في مصنع يدعى «مجدي ك»، 23 سنة، ويعاني من اضطرابات نفسية، فقرر التخلص من حياته وشنق نفسه داخل المنزل.

وبسؤال أهل المتوفى، أكدوا أنه عامل في مصنع وأنه يعاني من اضطرابات نفسية وهلاوس تسببت في إصابته بحالة اكتئاب، حيث تخلص من حياته بالشنق، بعدما ربط حبلا في سقف الغرفة، مؤكدين أنه لا توجد شبهة جنائية في الحادث.