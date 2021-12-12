شركات سياحة تقترح تخصيص رحلات لنقل المعتمرين المصريين إلى السعودية

قال إيهاب عبدالعال، عضو مجلس إدارة شركات السياحة السابق، إنّ بعض شركات السياحة اقترحت على شركات الطيران، تخصيص طائرات يومية خاصة لنقل وإعادة المعتمرين فقط، كي يتاح للحجر الصحي في المطارات، التأكد من الإجراءات الصحية الخاصة بالمواطنين قبل السفر وبعد العودة، متوقّعا انطلاق أولى رحلات العمرة في مصر في النصف الثاني من يناير الحالي أو بداية فبراير 2022، في بداية موسم عمرة شهر رجب.

فنادق خاصة للمعتمرين المصريين في مكة والمدينة

وأضاف عبدالعال، أنّ رحلات العمرة تنطلق وفقا للإجراءات الاحترازية المقرر أن تنفذها شركات السياحة، عقب صدور الضوابط المصرية للعمرة هذا الأسبوع، كتوثيق عقود وكالة العمرة، وحجز فنادق المعتمرين بمكة والمدينة، وغيرها.

ولفت عضو مجلس إدارة شركات السياحة السابق، إلى ضرورة تخصيص فنادق للمعتمرين المصريين بمكة والمدينة، تتولى شركات السياحة الحجز بها، لمساعدة البعثات الطبية الموجودة في المملكة العربية السعودية، على متابعة الحالة الصحية للمعتمرين المصريين أولا بأول.

المصلحة العامة للمواطنين

وطالب عبدالعال، بإحداث موازنة بين رغبة مئات الآلاف من المصريين في أداء مناسك العمرة هذا العام، وبين الظروف الصحية التي يمر بها العالم حاليا في ظل فيروس كورونا وتحوراته المستمرة، بما يضمن أمن وسلامة المعتمر المصري، لافتا إلى ضرورة إدراك الظروف التي يمر بها العالم حاليا، ما قد يقلل أعداد المعتمرين المصريين لهذا العام.

وانتقد عضو مجلس إدارة الغرفة السابق، نهج بعض الشركات الحالي بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين تحت حساب برامج العمرة، رغم أنّ الضوابط المصرية للعمرة لم تصدر حتى الآن، موضحا أنّه وفقا لتعليمات وزارة السياحة، تكون تلك الشركات ارتكبت بهذا الفعل مخالفة تستوجب توقيع جزاءات عليها تصل لحد إلغاء الترخيص وإغلاق الشركة وفقا لقوانين ولوائح الوزارة.