مصرع عامل نظافة سقط عليه صندوق قمامة في أبو النمرس

لقي عامل نظافة مصرعه، إثر سقوط صندوق قمامة عليه، اليوم الأحد، بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، وذلك دون انتباه السائق لتواجده فضغط على الصندوق بواسطة رافعة الكبس.

وفاة عامل نظافة

تلقى قسم شرطة أبو النمرس، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من عمال مجلس مدينة أبو النمرس، يفيد بوفاة عامل نظافة يبلغ من العمر 46 عاما، إثر كسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتبين أنه كان يقوم بوضع القمامة داخل صندوق سيارة القمامة، فقام «السائق، 37 عاما» دون الانتباه لتواجده بالصندوق بالضغط على رافعة الكبس بالصندوق، وهو ما أدى إلى دهسه ووفاته في الحال.

على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أبو النمرس لمكان الواقعة، وتبين صحة البلاغ المقدم من قبل عمال مجلس المدينة، تم نقل جثة المتوفي إلى المستشفى.

سماع أقوال الشهود

وأظهرت معاينة القوة الأمنية بقسم شرطة أبو النمرس، أن جثمان المتوفي به كسور وكدمات متفرقة بالجسم، كما استمعت أيضا لأقوال الشهود على الواقعة، الذين أفادوا بتواجده داخل صندوق القمامة، وأن السائق لم ينتبه لتواجده فقام بالكبس عليه، مما أدى لوفاته، وتحرر محضرًا بالواقعة وأحاله اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، وصرحت بدفن المتوفي، وتسليم جثمانه لذويه بعد الانتهاء من أعمال التشريح.

رواية السائق

وقال سائق السيارة المتسبب في وفاة العامل، إنه فوجئ بسقوط صندوق القمامة الخاص بالسيارة على رأس العامل دون قصد، وأن عامل القمامة لم ينبهه بانتهاء عمله في وضع القمامة بالصندوق، وخاصة أنها «نادى» عليه مرات كثيرة فلم يجيبه، فاعتقد أنه يجمع قمامة من مكان آخر في محيط السيارة، فقام بالضغط على الرافعة الهيدوليكية للصندوق فسقط صندوق القمامة عليه.

وبيّنت التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن الوفاة خالية من شبهة جنائية.