«جثة مدمن» تقود لضبط أخطر موزعي هيروين بالقاهرة.. مات بجرعة زائدة

قبل يومين دخل شاب يدعى «س. أ»، 33 سنة، مستشفى بالقاهرة، يعانى حالة أعياء شديدة، ثم سقط فى مدخل الاستقبال بالمستشفى، لينقله الممرضون إلى غرفة الطوارىء، ولكن تفشل كل طرق الإسعاف فى إنقاذه، ولا تمر ساعات قليلة حتى يلفظ الشاب أنفاسه ويموت داخل غرفة الطوارئ.

وفاة شاب بجرعة هيروين

كشف التقرير الطبى أن وفاة الشاب نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية نتيجة الإفراط فى تناول الهيروين وتعاطي جرعة كبيرة منه تسببت فى وفاته.

إبلاغ الشرطة

أبلغت إدارة المستشفى الشرطة، فكانت جثة الشاب بداية الخيط لكشف أكبر موزعي الهيروين فى القاهرة، حيث كشفت التحريات أن الهيروين الذى أدى لوفاة الشاب مصدره اثنين من تجار الهيروين بمنطقة باب الشعرية، فتم إعداد كمين لهما وضبطهما.

بلاغ لقسم باب الشعرية

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص توفي إثر إصابته بحالة تـسـمم نتيجة تعاطيه جرعة زائـدة من مخدر الهيروين، ولا توجد به إصابات ظاهرية، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مصدر تحصل المتوفى على المواد المخدرة من شخصين مقيمين بدائرة القسم.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بدائرة القسم وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما وأقـرا بـسـابقة شـراء المتوفى كميـة مـن مخدر الهيـروين منهما بقصد التعاطى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.