مصرع شاب سقط من الطابق السابع في أبو النمرس: كان بيضبط الدش عشان مباراة مصر

لقى شاب مصرعه، إثر سقوطه من الطابق السابع، أثناء تصليح «الدش» في أبو النمرس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها.

الشاب كان يستعد لمشاهدة مبارة مصر وليبيا

كان مأمور مركز شرطة أبو النمرس، تلقى بلاغا بمصرع شاب إثر سقوطه من أعلى، وبالانتقال تبين العثور على جثة عبد الله جابر، 25 سنة، وسط بركة من الدماء أسفل العقار محل البلاغ، وبالفحص تبين إصابة المتوفى بكسر في عظام الجمجمة وتهشم بالرأس، ووجود كسور في انحاء متفرقة من الجسم، وكشفت التحريات بأنه أثناء صعود المتوفى إلى سطح العقار المقيم فيه، المكون من 7 طوابق، لإصلاح الدش استعدادا لمباراة منتخب مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022، اختل توازنه وسقط من الطابق السابع في الشارع ولفظ أنفاسة الأخيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

تجديد حبس المتهمين بقتل شاب حاول الدفاع عن شقيقته من التحرش

وفي سياق منفصل، جدد أمس قاضي المعارضات، حبس 3 متهمين بقتل شاب حاول منعهم من التحرش بشقيقته، في حفل زفاف في منطقة أبو النمرس، 15 يوما، على ذمة التحقيقات.

كان مأمور مركز شرطة أبو النمرس، تلقى بلاغا بحدوث مشاجرة وسقوط قتيل داخل حفل زفاف بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة المدعو مصطفى محمود طه محمد، 22 سنة، وسط بركة من الدماء، وبالفحص تبين إصابته بتهشم في الجمجمة، وإصابته بنزيف حاد أسفر عن وفاته.

وكشفت التحريات بأنه أثناء تواجد المجني عليه بصحبه شقيقته في حفل الزفاف قام 3 أشخاص بالتحرش بها، وأثناء محاولة المجني عليه منعهم، حدثت مشاجرة قام المتهمين بالتعدي علي المجني عليه بحجر ضخم على رأسه فسقط قتيلا، وتم ضبط المتهمين.

وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام، وأمس جدد قاضي المعارضات حبسهم 15 يوما.