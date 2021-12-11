العثور على جثة مسن ملقاة بالطريق في ظروف غامضة بكفر شكر.. «في رقبته حبل»

تكثف أجهزة أمن القليوبية، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة رجل خمسيني مشنوقا وملقاة على الطريق بين قريتي كفر «الشهاوي خاطر» و«الشقر»، حيث عُثر عليه مرتديا ملابسه وفي رقبته حبل.

وحُرر محضر بالواقعة، وانتقلت أجهزة الأمن الجنائي، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر شكر لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

تكليف المباحث بكشف غموض الواقعة

وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتكليف أجهزة الأمن بالكشف عن ملابساتها وظروفها، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

العثور على جثة بكفر شكر

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد العثور على جثة شخص على جانبي الطريق بين كفر «الشهاوي خاطر» وقرية «الشقر»، وبرقبته حبل ويرتدي ملابسه.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية وضباط البحث الجنائي، ونُقلت الجثة إلى مستشفى كفر شكر، وتم إيداعها داخل المشرحة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال دفن الجثمان.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء محمد العنانى مدير إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتشكل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، والبحث في ظروفها وملابساتها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة، مع تكليف أجهزة الأمن بالكشف عن شخصية صاحب الجثة.