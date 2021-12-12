«الصحة»: تحليل «pcr» قادر على اكتشاف متحور أوميكرون الجديد

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن تحليل الـ«PCR»، لديه قدرة وفعالية على اكتشاف المتحور الجديد من فيروس كورونا المسمى «أوميكرون»، ولا صحة لعدم فعالية التحليل أمام هذا المتحور.

وأوضح «عبدالغفار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يوجد أي إصابات بمتحور «أوميكرون» الجديد، في مصر حتى الآن، وهناك توسعات في تحليل التسلسل الجيني داخل كافة مستشفيات العزل الصحي؛ لاكتشاف سلالات كورونا في مصر من عدمه؛ حرصا على سلامة وصحة المواطنين واستقرار المنحنى الوبائي في مصر.

الصحة تؤكد عدم ظهور متحور أوميكرون في مصر

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مصر من المقرر أن تستقبل شحنات جديدة من لقاحات كورونا خلال الفترة المقبلة ومع بداية العام المقبل، ولا داعي لخوف المواطنين من لقاح كورونا، لافتا إلى أنه مع زيادة التطعيمات ضد فيروس كورونا، سيقل عدد المصابين بالمرض، وتصبح أعراضه وخطورته أقل حدة بسيطة، على عكس إهمال التطعيم.

تطعيم 30% من المواطنين بلقاح كورونا

وأشار إلى أنه جرى تطعيم ما يقرب من أكثر 30% من المواطنين، ونستهدف الوصول إلى تطعيم 40% بنهاية العام الجاري، وهى الخطة التى وضعت لمواجهة فيروس كورونا وتجاوز الموجة الرابعة لفيروس كورونا وأي موجة أخرى مرتقبة، ومناشدًا المواطنين بأهمية حجز لقاح كورونا؛ للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل كافة المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية؛ لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.