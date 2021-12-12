«الصحة» توضح أضرار التخلف عن تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة بدأت تطعيم المواطنين المتخلفين عن الجرعة الثانية من لقاح كورونا منذ يوم الجمعة الماضي، وبالفعل أرسلت رسالة للمواطنين المتخلفين عنها في الوحدات الصحية والمراكز ذاتها التي أخذت الأولى بها.

وأكد «عبدالغفار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاكتفاء بالجرعة الأولى للقاح كورونا لا يعطي المناعة والفعالية الكاملة للقاح «الفعالية والمناعة تكون ناقصة».

اللقاح لا يعطي مناعة بنسبة 100%

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان: «نؤكد على أهمية الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وحتى في حال تأخر ميعادها لا ضرر على ذلك، لكن يجب الحصول عليها»، مشددا على أن المواطن الذي يحصل عليها يكون محمي بنسبة معنية حتى يمر عليه أسبوعين على تلقيها، وهنا تكون الحماية أعلى.

ولفت الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أن اللقاح لا يعطي مناعة تصل الى 100%، لكن يعمل على تخفيف شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة في حال الإصابة بالفيروس، فضلا عن أنه يخفف الضغط على المنظومة الصحية، وكذلك يقلل الحاجة الى اللجوء الى أجهزة التنفس الصناعى.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة، لمواجهة فيروس كورونا، وهناك وفرة فيها؛ إذ وصل مصر 100 مليون جرعة، ومتوقع وصول أخرى في الفترة المقبلة.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا فى مصر

وكشفت تقارير رسمية من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.

وطالبت الوزارة، المواطنين بضرورة الحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وأكدت «الصحة» أهمية التدابير الصحية لمواجهة فيروس كورونا، وأهمها ارتداء الكمامات، والحرص على التباعد البدني، والمداومة على غسيل اليدين.