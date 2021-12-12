«الصحة»: تطعيم كافة المواطنين بالجرعة الثالثة للقاح كورونا بشرط

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن إمكانية تطعيم كافة المواطنين بالجرعة الثالثة للقاح كورونا بحد أقصى من مر على تطعيمه عام.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيجري دراسة هذا الأمر فور الانتهاء من تطعيم الفئات المستحقة بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا؛ وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، وتشمل الكوادر الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الذي من المقرر بدء تطعيمهم في الربع الأول من العام المقبل.

موعد تطعيم كافة المواطنين بالجرعة الثالثة

وأضاف المصدر، أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا هي جرعة تنشيطية وتعزيزية للجهاز المناعي للجسم؛ لمواجهة الفيروس والمتحورات الجديدة منه، مشيرا إلى أن الكوادر الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس؛ وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية التي أصدرتها منذ انتشار الجائحة.

وأضاف المصدر، أنه فور الانتهاء من تطعيم تلك الفئات، سيتم وضع آلية للتعامل مع المواطنين الذين مر على تطعيمهم عام على الأقل أو 9 أشهر لتعزيز مناعة الجسم لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الدزلة المصرية نجحت في توفير جميع اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية للمسافرين وغير المسافرين.

إجمالي حالات إصابات كورونا في مصر

وذكرت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان، أن إجمالى عدد المصابين بفيروس كورونا، وصل إلى 368335 حالة، من ضمنهم 306106 حالة تم شفاؤها، مؤكدة ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، مجددة دعوتها للمواطنين بشأن الحصول على اللقاح للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.