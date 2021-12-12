الفاو تحذر من 4 طرق لتخزين الأطعمة في الثلاجة.. احذروا من البلاستيك

قدمت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» عدداً من النصائح التي تؤثر على جودة الأطعمة المخزنة، ونستعرضها في التقرير التالي ما بين العادات الخاطئة وما يقابلها من طرق سليمة.

أولاً: حفظ الأغذية في عبوات بلاستيكية ملونة أو سوداء في الثلاجة أو الفريزر

تؤكد الفاو أنه يفضل حفظ الأغذية في عبوات بلاستيكية بيضاء، حيث يلجأ البعض إلى حفظ الأغذية المطبوخة واللحوم المفرومة داخل عبوات بلاستيكية سوداء أو ملونة في الثلاجة أو داخل المجمد، وهذا له أضرار صحية نتيجة حدوث تفاعلات بين بعض المكونات الغذائية مع المواد المستخدمة فى صناعة البلاستيك.

تحذير من استخدام البلاستيك في حفظ وتخزين الأطعمة

ثانياً: استخدام أي نوع من العلب أوالجراكن البلاستيكية لحفظ وتخزين مختلف الأطعمة.

توضح الفاو أنه عند شرائك لأي مواد بلاستيكية أو محفوظة في البلاستيك، لاحظ قعر العبوة وستجد رمزاً أو رقماً بداخل رمز مثلث وهذه الرموز لها دلالات محددة كالآتى:

الرقم 1: يعني أن هذه العبوة آمنة وقابلة للاستخدام مرة واحدة فقط، وتستخدم في زجاجات الماء والعصير والمشروبات الغازية، أي يجب أن تستعمليها بعد الشراء ثم لا تعيد استخدامها أبداً.

الرقم 2: يعني أن هذه العبوة آمنة وقابلة للاستخدام وأفضلها الشفافة.

الرقم 3: يعني أن هذا البلاستيك ضار وسام، ولذا فلا يجب أن يستخدم إلا في مواسير السباكة مثلًا أو في أشياء لا يستخدمها الإنسان مثل ستائر الحمام وغير ذلك، انتبهي لهذا الرقم لأنه قد يستعمل في بعض ألعاب الأطفال دون رقابة بسبب سعره الرخيص.

الرقم 4: هذا الرقم معناه أن البلاستيك آمن نوعًا ما وقابل للاستخدام في أشياء لا تلمس الطعام أو المواد الكيميائية مثل علب دبابيس الشعر وأكياس التسوق، لذا فإن حفظك للطعام في أكياس التسوق مثل الخبز أو تغطية الطعام بها ضار جدًا.

الرقم 5: يعنى أنه آمن وقابل للاستخدام، ويعد من أفضل أنواع البلاستيك وأكثرها أمناً، وهو مناسب للطعام والشراب البارد والحار، ويستخدم في صناعة الأطباق وعلب الطعام «علب الثلاجة» والأدوية وغيرها.

الرقم 6: هذا النوع خطر تمامًا وغير آمن على الإطلاق، عليك الحذر منه للغاية.

ثالثا: وضع الأطعمة النية والأطعمة المطبوخة على نفس الرف في الثلاجة

يجب وضع الأطعمة النية في رف أعلى من رف الأطعمة المطبوخة؛ لأن الأطعمة النية خاصة اللحوم والدواجن والأطعمة البحرية وعصارتها، قد تكون محتوية على جراثيم خطرة يمكن نقلها إلى الأطعمة الأخرى أثناء تخزينها.

شراء الخبز الساخن في أكياس بلاستيك من الأخطاء الشائعة في التخزين

رابعاً: شراء الأطعمة الساخنة من المطاعم والمخابز وغيرها في أكياس بلاستيك

يجب الاستعاضة عن ذلك بالأطباق المصنوعة من الاستانليس أوالصاج، كذلك ينبغي ألا يوضع الخبز وهو ساخن مباشرةً في الكيس ولا يتم وضعه في الكيس البلاستيكي إلا عند انخفاض درجة الحرارة ويفضل أن يستعاض عن ذلك باستخدام الورق أو الكرتون، لأن مكونات المادة البلاستيكية تنتقل إلى الطعام نظرا للارتفاع الشديد في درجة حرارة الطعام، ومن أبرز الأمثلة على ذلك جلب الأطعمة الساخنة كالفول فى أكياس.