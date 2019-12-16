التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة يوم أمس الأحد، على هامش أعمال النسخة الثالثة منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن "أبو الغيط" أعرب عن تقديره لعلاقات العمل الممتازة بين جامعه الدول العربية والفاو، والأنشطة والبرامج التي تنفذها دعمًا لدولها الأعضاء.

وأضاف المصدر أن الأمين العام أكد على أهمية أن تلعب الفاو دورا في تدعيم الدول التي تمر بنزاعات واضطراب لتخفيف الأزمات الإنسانية التي تمر بها وتلبية احتياجات شعوبها، وبدوره أشار "دونيو" أن منظمته تسعى بالفعل لتقديم الدعم الإنساني للدول المتأثرة بالنزاعات دعم الصعوبات التي تواجههم في الوصول إلى المتضررين في مواقع النزاع.

وذكر المصدر أن دونيو أشار إلى المبادرة الجديدة بعنوان "يدا بيد"، التي أعلنت في سبتمبر الماضي، والتي تسعى إلى التوفيق بين المانحين والمستفيدين بطريقه أكثر استهدافا وتركيزا لمساعده أكثر الناس احتياجا في البلدان النامية، وذلك في سبيل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أكد المصدر على أهمية أن تعمل المنظمتان بشكل تعاوني لمعالجة العديد من التحديات الإقليمية، مثل ندرة المياه، وإدارة الجفاف، وتحقيق الهدف الثاني من اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، المتمثل في القضاء على الجوع.