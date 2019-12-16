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منتدى الشباب: هنا ملتقى الثقافات

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التعاون الإسلامي تدعو لتوفير الدعم المالي لتنفيذ برنامجها الاستراتيجي

التعاون الإسلامي تدعو لتوفير الدعم المالي لتنفيذ برنامجها الاستراتيجي

القوات الأفغانية تحرر 12 مدنيا من أسر طالبان في أوروزجان جنوب البلاد

القوات الأفغانية تحرر 12 مدنيا من أسر طالبان في أوروزجان جنوب البلاد

تأجيل محاكمة 3 أشقاء قتلوا شابا في مشاجرة لـ12 فبراير

تأجيل محاكمة 3 أشقاء قتلوا شابا في مشاجرة لـ12 فبراير

ضبط عصابة لترويج المخدرات في كفر الشيخ وبحوزتها أسلحة و4 كيلو بانجو

ضبط عصابة لترويج المخدرات في كفر الشيخ وبحوزتها أسلحة و4 كيلو بانجو

الأسد: تركيا متواطئة مع المجموعات الإرهابية في سرقة وبيع النفط السوري

الأسد: تركيا متواطئة مع المجموعات الإرهابية في سرقة وبيع النفط السوري

فخر ودهشة.. أصغر مطوري العالم في حضرة الروبوت صوفيا بمنتدى الشباب

فخر ودهشة.. أصغر مطوري العالم في حضرة الروبوت صوفيا بمنتدى الشباب

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صحف لبنان تبرز تحذيرات السيسي من تداعيات تطور الأزمة في البلاد

صحف لبنان تبرز تحذيرات السيسي من تداعيات تطور الأزمة في البلاد

صوفيا: واجب على البشر تربية الروبوت كما يربون أطفالهم

صوفيا: واجب على البشر تربية الروبوت كما يربون أطفالهم

لم تلتزم بها تركيا مع اليونان.. تفاصيل اتفاقية مارس 2016 الخاصة باللاجئين

لم تلتزم بها تركيا مع اليونان.. تفاصيل اتفاقية مارس 2016 الخاصة باللاجئين

أهالي مرضى السرطان يحكون لأطفالهم "قصة زين": "بطل وحارب بكل قوة"

أهالي مرضى السرطان يحكون لأطفالهم "قصة زين": "بطل وحارب بكل قوة"

توقف سقوط الأمطار.. توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

توقف سقوط الأمطار.. توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

الشاب الهارب من الموت: تعرضت للاختطاف عندما كنت في الخامسة.. ورسالتي للشباب "ابتسموا"

الشاب الهارب من الموت: تعرضت للاختطاف عندما كنت في الخامسة.. ورسالتي للشباب "ابتسموا"

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