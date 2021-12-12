الجرعة الثالثة من اللقاح وفعاليتها ضد «أوميكرون» بين التأكيد والاحتمال

لايزال الحديث عن مواجهة متحور «أوميكرون» من فيروس كورونا، متصدرا عناوين الأخبار العالمية، وبات الأمل مرهونا بالجرعة الثالثة أو ما يعرف بـ«الجرعة المعززة»، التي تنوعت الدراسات الطبية حولها ما بين تأكيد بفعاليتها في الوقاية من المتحور الجديد لفيروس كورونا وما بين الاحتمالات والتجربة.

فعالية الجرعة المعززة ضد أوميكرون

كشفت وكالة الأمن الصحي البريطانية عن فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أمام «أوميكرون»، مؤكدة ضرورة تلقي جرعة تعزيزية لمواجهة المتحور الجديد، وبحسب ما أفادت به شبكة سكاي نيوز، فإن جرعتين من لقاحي فايزر أو أسترازينيكا توفر حماية محدودة ضد متحور «أوميكرون».

ومن ناحية أخرى، أوضحت الوكالة نفسها في بيان أن نتائج تحليل بيانات 581 شخصا ثبتت إصابتهم بـ«أوميكرون»، أظهرت توفير لقاحي فايزر وأسترازينيكا، مستويات أقل من الحماية ضد أعراض المتحور، مقارنة بما كانت تفعله مع المتحور دلتا.

وأعلنت وكالة الأمن الصحي البريطانية، أن المتحور أوميكرون ينتشر بسرعة كبيرة في أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن الجرعة المعززة من اللقاحات لا تمنع الإصابة به، إنما تخفف أعراضه.

نتائج محبطة بشأن الجرعة المعززة

وعلى النقيض من نتائج الدراسات السابقة، أظهرت شهادة بريطانية جاءت لتؤكد ما ذكرته سابقا المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، من أن معظم الإصابات التي سجلت في البلاد كانت لأشخاص تلقوا اللقاحات بل إن بعضهم أخذ الجرعة المعززة أيضا.

وفي وقت سابق من مطلع الشهر الجاري، كشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، تسجيل 40 إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون في البلاد لدى مطعمين بلقاحات ضد فيروس كورونا، ما يعني أن الأشخاص الملقحين عرضة للإصابة بالمتحور الجديد.

طبيب فيروسات يعلق على جدل الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

تعليقا على الجدل القائم بشأن فعالية الجرعة الثالثة أو الجرعة المعززة بشأن مواجهة متحور أوميكرون، قال الدكتور محمد شهيدي، أستاذ الفيروسات بجامعة قناة السويس، إنه من الأفضل حصول المتطوعين على جرعة ثالثة معززة بعد الانتهاء من الجرعتين الأساسيتين وذلك لتنشيط وتحفيز مناعة الجسم لمواجهة المتحورات الجديدة، على أن يكون الفاصل الزمني بين الجرعات الأولى والجرعة المعززة لا يقل عن ثلاثة أشهر.

وتابع شهيدي في حديثه لـ«الوطن» أن الجرعة المعززة ترفع المناعة حتى لو كان بشكل جزئي، وكلما كان اللقاح من نفس نوع الجينوم للمتحور الجديد كلما يكون أفضل ويعطي مناعة أسرع وأكبر.