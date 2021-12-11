الأمن الصحي البريطاني: الجرعة الثالثة لـ«فايزر» تواجه متحور «أوميكرون»

أكدت وكالة الأمن الصحي البريطانية، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لها دور فعال أمام المتحور الجديد «أوميكرون»، مؤكدة أن تلقي الجرعات التعزيزية من اللقاح توفر الحماية لمواجهة المتحور الجديد.

وكشفت الوكالة في بيان لها، أن الجرعات الأولى والثانية من «فايزر» و«أسترازينيكا» توفر فعالية حماية لكنها محدودة ضد متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، لكن الجرعات المعززة، وهي الجرعات الثالثة للقاحين، ترفع من مستوى الحماية لنسبة تتراوح ما بين 70 و75 بالمئة حسبما ذكرت شبكة «سكاي نيوز».

الجرعات المعززة ترفع من مستوى الحماية لنسبة تتراوح ما بين 70 و75%

وأوضحت الشبكة في تقرير لها، أن بيان الوكالة أظهر نتائج تحليل بيانات 581 شخصا ثبتت إصابتهم بالمتحور الجديد، وأظهرت أن اللقاحين لهما دور فعال في توفير مستويات قليلة من الحماية ضد أعراض أوميكرون مقارنة بما كانت تفعله مع المتحور «دلتا».

وأضافت وكالة الأمن الصحي البريطانية، أن البيانات أظهرت فعالية ضد «أوميكرون» وتزداد بشكل كبير في الفترة المبكرة بعد جرعة معززة مما يوفر حماية بنسبة تتراوح بين 70 و75% من العدوى المصحوبة بأعراض حسبما نقلت شبكة سكاي نيوز البريطانية.

النتائج الأولية تظهر مقاومة بالنسبة للحالات المصحوبة بأعراض

وذكر البيان أن هناك حاجة إلى الوقت لمعرفة مستويات حماية أكثر دقة حول ما توفره اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالنسبة للمتحور أوميكرون إلا أن النتائج الأولية تظهر مقاومة بالنسبة للحالات المصحوبة بأعراض.

كان مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، قد كشف أمس الجمعة، عن تسجيل 40 إصابة جديدة بالمتحور «أوميكرون» في البلاد لدى أشخاص تلقوا اللقاح ضد كوفيد 19.

ومن جانبها قالت رئيسة المركز «روشيل والينسكي»، إن ثلاثة أرباع حاملي عدوى المتحور الجديد «أوميكرون» في الولايات المتحدة، هم أشخاص حصلوا على التطعيم، لافتة إلى أن المصابين بالمتحور الجديد يعانون حاليا أعراضا خفيفة.

وقالت خلال بيان صادر عن المركز أن المعلومات الخاصة عن المتحور الجديد لا تزال محدودة، مبينة أن عمل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على تحليل ما بين أيديها من بيانات ومعلومات يهدف إلى توقع ما قد يسببه متحور أوميكرون.