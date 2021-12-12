دول عربية رصدت إصابات بـ أوميكرون.. البحرين ولبنان الأحدث

ظهر متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، والذى جرى اكتشافه لأول مرة فى جنوب أفريقيا، فى عدد من الدول العربية، حيث أعلنت البحرين رصد أول إصابة بمتحور كورونا الجديد، كما رصد لبنان أول حالتى إصابة بمتحور أوميكرون بالبلاد.

البحرين تعلن رصد أول إصابة بـ أوميكرون

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية رصد حالة إصابة بـ«أوميكرون»، لشخص قادم من خارج مملكة البحرين، مؤكدة أنها قامت بتطبيق البروتوكول المتبع للحالات القائمة من عزل صحي واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.

وأكدت الوزارة أمس، أنه «بعد القيام بعملية لتتبع أثر المخالطين، تبين عدم وجود مخالطين لهذه الحالة داخل مملكة البحرين، كما تم اتباع كل الإجراءات المعتمدة للعزل والمتابعة».

تسجيل أول إصابات متحور كورونا الجديد فى لبنان

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس السبت، رصد حالتي إصابة بمتحور أوميكرون، حيث أوضح المكتب الإعلامي لوزارة الصحة اللبنانية أن الحالتين موجودتان في العزل المنزلي وهما وافدتان من أفريقيا.

توقعات بتسجيل إصابات جديدة بأوميكرون فى الأردن

وبعد إعلان الأردن تسجيل أولى حالات الإصابة بمتحور كورونا الجديد، أعربت مصادر صحية أردنية، عن توقعات باحتمال اكتشاف حالات جديدة بمتحور أوميكرون

وقال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في الأردن، بسام حجاوي، أنه قد يتم اكتشاف حالات جديدة من أوميكرون في المملكة الأردنية.

يشار إلى أن تونس أعلنت قبل نحو عشرة أيام، تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون لشاب قادم من إحدى بلدان أفريقيا على متن رحلة قادمة من تركيا.