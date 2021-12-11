استشاري مناعة: «أوميكرون» سيكون السلالة السائدة بنهاية العام الجاري

قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة بجامعة مصر، إن تحورات فيروس كورونا المستجدأمر طبيعي للفيروس، ولابد من أن نتعايش مع هذا الأمر، مؤكدًا في الوقت ذاته أن متحورات «دلتا» و«دلتا بلس» وحتى «أوميكرون» لن تكون الأخيرة، إذ أنه من خصائص الفيروسات خاصة التنفسية التطور وعمل طفرات، وذلك خلال حواره على قناة «إم بي سي مصر»، اليوم السبت.

معدل انتشار متحور «أوميكرون» 4 أضعاف «دلتا»

وأضاف «الأنصاري»، أنه حتى الآن جميع النشرات الظاهرة تؤكد أن تحور «أوميكرون» ستكون أكثر انتشارًا ولكن لا يستطيع أن يتطور بالمريض المصاب به للدخول للمستشفى أو الرعاية المركزة أو الالتهاب الرئوي الحاد، موضحًا أن معدل انتشار متحور «أوميكرون» الذي ظهر للمرة الأولى في جنوب إفريقيا قبل انتقاله لعدد من الدول 4 أضعاف الانتشار الطبيعي لمتحور «دلتا» موضحًا أنه من المتوقع أن يكون «أوميكرون» السلالة السائدة بنهاية العام الجاري.

توقعات بأن تواجه بريطانيا موجة واسعة من انتشار «أوميكرون» في يناير

وأوضح استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة بجامعة مصر، أن العلماء توقعوا أن تواجه بريطانيا موجة واسعة من انتشار الإصابات بالمتحور أوميكرون في يناير المقبل في ظل عدم فرض قيود إضافية، وقد تكون هناك حاجة لفرض إجراءات أشد صرامة في أسوأ السيناريوهات لمنع امتلاء المستشفيات بالمرضى على نحو يفوق قدرتها على الاستيعاب، لكن ارتفاع نسبة الحاصلين على جرعة المعززة من اللقاحات من المحتمل أن يخفف من تأثير موجة أوميكرون.