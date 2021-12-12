توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. انتهاء الشبورة وسقوط أمطار حتى الأربعاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن توقعات حالة الطقس التي تمر بها البلاد بداية من غد الاثنين وحتى الأربعاء المقبل، التي تشهد طقسا لطيفا مع زيادة احتمالية سقوط الأمطار.

توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة

وبحسب خبراء الأرصاد، يسود غدا الاثنين، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، بارد على كافة الأنحاء ليلا.

موعد اختفاء الشبورة الصباحية

كما ينتهي غدا الاثنين تكون الشبورة في الساعات الأولى من الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء والأربعاء

أما عن طفس يومي الثلاثاء والأربعاء، فمن المتوقع أن يكون الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، باردًا على كافة الأنحاء ليلاً.

كما أنه من المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري على فترات متقطعة، وتصل للدلتا يوم الأربعاء

وأخيرا تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 13 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 13.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 14 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 15 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.