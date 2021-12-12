الأرصاد تعلن انخفاض الحرارة 5 درجات.. وتحدد موقف سقوط الأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ طقس الأحد معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشرقية، وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الغربية مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا أثناء النهار، ويكون الطقس بارد على الأنحاء كافة أثناء الليل، مشيرة إلى أنّ الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما أنّ هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين.

انخفاض الحرارة 5 درجات

وأضافت الأرصاد في بيان عنها، أنّ البلاد تشهد انخفاض في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، اعتبارا من غد الإثنين، بقيم تتراوح بين 2:5 درجات مئوية، ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد أثناء النهار.

خريطة سقوط الأمطار حتى الجمعة

وأضافت الهيئة، أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة الإثنين، على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الدلتا، على فترات متقطعة، بنسب سقوط تصل لـ30% تقريبا.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري على فترات متقطعة، بنسب سقوط تصل لـ40% تقريبا.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الخميس الموافق 16 ديسمبر على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، على فترات متقطعة بنسب سقوط تصل لـ60% تقريبا.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى وجود نشاط في حركة الرياح على مناطق السواحل الغربية، وجنوب سيناء، يومي الثلاثاء والأربعاء على فترات متقطعة، فيما تنشط الرياح الخميس المقبل على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، بينما تنشط الرياح الجمعة المقبل على مناطق من السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.