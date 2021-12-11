درجات الحرارة اليوم السبت 11-12-2021 في مصر.. طقس معتدل وشبورة مائية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الجمعة، وذلك على محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أوضحت أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر؛ إذ تشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، بالإضافة إلى وجود شبورة مائية صباحا في بعض المناطق، بحسب ما جاء في البيان.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 24 15

الإسكندرية 23 14

وادي النطرون 24 14

طنطا 24 14

شبين الكوم 24 14

دمنهور 23 14

بلطيم 22 13

مطروح 21 13

السلوم 21 09

سيوة 20 10

بورسعيد 23 13

دمياط 23 12

الزقازيق 24 14

المنصورة 24 14

الإسماعيلية 24 14

السويس 24 14

العريش 23 12

رفح 23 13

رأس سدر 24 14

نخل 20 07

نويبع 23 19

طابا 21 12

كاترين 20 08

الطور 23 16

شرم الشيخ 27 16

الغردقة 27 16

مرسى علم 25 15

الفيوم 25 13

بني سويف 25 11

المنيا 25 10

أسيوط 26 11

سوهاج 27 10

قنا 28 12

الأقصر 28 13

أسوان 30 14

إدفو 30 13

أبو سمبل 29 12

الوادي الجديد 28 09

شلاتين 28 15

أبو رماد 27 15

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

وجاءت درجات الحرارة اليوم في المدن العربية، على النحو التالي:

مكة 32 22

المدينة 28 17

الرياض 23 11

المنامة 23 18

أبو ظبي 27 21

الدوحة 27 19

الكويت 22 10

دمشق 18 05

بيروت 21 18

عمان 19 09

القدس 19 13

غزة 23 15

بغداد 20 07

مسقط 25 20

صنعاء 19 03

الخرطوم 34 20

طرابلس 17 12

تونس 14 08

الجزائر 16 11

الرباط 19 08