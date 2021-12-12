«بيطري المنيا» يحرر 17 محضرا بحملات تفتيشية.. وضبط 61 مخالفة تموينية

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن ضبط 61 مخالفة متنوعة خلال الحملات الرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

34 مخالفة نقص وزن للمخابز البلدية

أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في بيان، أنه تم خلال الحملات ضبط 61 مخالفة تموينية منها 34 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت ما بين «إنتاج خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات - قضايا أخرى متنوعة»، و27 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين «مجهولة المصدر - تجار تموينيين – عدم وجود شهادة صحية».

ونفذت مديرية الطب البيطري 4 حملات تفتيشية ورقابية على أماكن عرض وبيع اللحوم بالتنسيق مع مباحث التموين، وأطباء التفتيش على اللحوم بكافة المراكز، بهدف التأكد من جودة اللحوم المعروضة والمتداولة بالأسواق حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة أنه خلال الحملات التفتيشية التي نظمتها المديرية تم تحرير 17 محضرا مخالفا بـ4 مراكز «أبو قرقاص - مغاغة - سمالوط - دير مواس»، منها مخالفتان بإجمالي وزن 10.550 كيلو جرام لحوم بلدية ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و15 مخالفة بإجمالي وزن 31.850 كيلو جرام لحوم بلدي ودواجن تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.