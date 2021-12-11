المصرف المتحد: المنيا أكثر المحافظات استفادة من خدمات التمويل العقاري بالبنك

أعلن المصرف المتحد تصدر محافظة المنيا لمحافظات الوجه القبلى لحجم خدمات التمويل العقارى، وذلك عقب تسليم عدد كبير من عقود الوحدات السكنية وفقاً لمبادرة البنك المركزى المصرى لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة 3% على 30 عاماً، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

وقال أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقارى، إن المصرف المتحد يعد من أوائل البنوك التى شاركت فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل والتى تصب فى مصلحة المواطن، وتنفيذ سياسة الدولة المصرية نحو تحسين مستوى معيشة المصريين بمحفظة تبلغ 1350 مليون جنيه لنحو 9900 عميل.

وأضاف أن المصرف المتحد يضع ضمن أولوياته محافظات الصعيد، حيث يخدم جميع محافظات الوجه القبلى من الفيوم وحتى الأقصر وأسوان، عن طريق التمويل المباشر لوحداتهم السكنية.