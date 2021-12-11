رئيس التحرير

محمود مسلم

المصرف المتحد: المنيا أكثر المحافظات استفادة من خدمات التمويل العقاري بالبنك

كتب:

الوطن
09:08 م | السبت 11 ديسمبر 2021
أيمن محمد

أيمن محمد

أعلن المصرف المتحد تصدر محافظة المنيا لمحافظات الوجه القبلى لحجم خدمات التمويل العقارى، وذلك عقب تسليم عدد كبير من عقود الوحدات السكنية وفقاً لمبادرة البنك المركزى المصرى لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة 3% على 30 عاماً، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

وقال أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقارى، إن المصرف المتحد يعد من أوائل البنوك التى شاركت فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل والتى تصب فى مصلحة المواطن، وتنفيذ سياسة الدولة المصرية نحو تحسين مستوى معيشة المصريين بمحفظة تبلغ 1350 مليون جنيه لنحو 9900 عميل.

وأضاف أن المصرف المتحد يضع ضمن أولوياته محافظات الصعيد، حيث يخدم جميع محافظات الوجه القبلى من الفيوم وحتى الأقصر وأسوان، عن طريق التمويل المباشر لوحداتهم السكنية.

 

اقرأ المزيد:

المصرف المتحد يحصل على جائزة «أفضل بنك في الشمول المالي» لعام 2021

«المصرف المتحد» يطلق «وكيلك المضمون» لتأمين الاستثمارات والتطبيقات الإلكترونية

المصرف المتحد يرعى افتتاح مسرح الموسيقى بمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية

المصرف المتحد يحصد «الجائزة العربية لأعمال الخير» عن مشروع «تجليات» للتمكين الاقتصادي

ضمن مبادرة «رواد النيل».. المصرف المتحد يفتتح برنامج تنمية سلاسل القيمة لتوطين صناعة الأثاث

المصرف المتحد يستهدف دمج خدمة المحفظة الإلكترونية داخل تطبيق «الموبايل البنكي»

المصرف المتحد يشارك في ملتقى «المسئولية المجتمعية» بمشروع «تجليات»  

استثمر 100 ألف جنيه في شهادات وودائع المصرف المتحد واحصل على العائد مقدم

محافظة المنيا تعلن انتظام الدراسة غدا لاستقرار الأحوال الجوية

تسليم 100 منزل بـ3 مراكز في محافظة المنيا بعد تطويرها وتجديدها

إزالة 62 تعديا على أراضي أملاك الدولة بمراكز وقرى محافظة المنيا