أخبار المنيا.. متابعة الشكاوى الحكومية والجامعة تشيد بمنتدى «التعليم»

تابع سكرتير عام محافظة المنيا موقف تنفيذ الشكوي الموجهة للجهات الحكومية، وشاركت جامعة المنيا في ملتقي وحدات مناهضة العنف ضد المرأة للجامعات المصرية، كما أشادت بتوصيات المؤتمر العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي «النسخة الثانية»، وأقامت كلية طب الأسنان يوما ترفيهيا للطلاب الوافدين، هذه كانت أبرز الأخبار التي شهدتها محافظة المنيا على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وفد جامعة المنيا يثمن توصيات منتدى التعليم العالي

أشاد وفد جامعة المنيا الذي ضم كل من: الدكتور أبو هشيمة مصطفي مدير مركز ريادة الأعمال والابتكار، الدكتور عادل فتحي عميد كلية العلوم، الدكتور أدريس سلطان وكيل كلية التربية، الدكتورة إيمان زكي الشريف وكيل كلية التربية النوعية، الدكتورة يسرية السيد وكيل كلية التمريض، الدكتورة أمل كمال وكيل كلية الصيدلة، الدكتور عبد الرحمن محمد وكيل كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور وليد مكرم المديري التنفيذي لمركز تكنولوجيا المعلومات، الدكتور إبراهيم أبو الخير وكيل كلية الآداب، الدكتور صفوت علي وكيل كلية الطب البيطري، بجلسات وفعاليات المنتدي الثاني للتعليم العالي والبحث العلمي، والذي انتهي بعدة توصيات أبرزها الاستمرار في تلبية احتياجات الجامعات من تكنولوجيا المعلومات، وتوفير البيئة التحتية التي تساعد علي التحول الرقمي، وإشراك الجامعات الأجنبية والخاصة في المنصة الرقمية للمشروعات القومية.

يوم ترفيهي للطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان

وأقامت كلية طب الأسنان، تحت رعاية الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، يوما ترفيهيا للطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، ضمن الفعاليات الثقافية والرياضية والفنية التي أقيمت للوافدين، تحت شعار «النشاط الطلابي.. حياة».

وشاركت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، في فعاليات ملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة تحت عنوان «كوني» الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة لاستعراض إنجازات وتحديات الوحدات بالجامعات.

وقال اللواء تامر سعيد سكرتير عام محافظة المنيا، إنه تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تم عقد اجتماع لبحث موقف تنفيذ الشكاوى الموجهة إلى الجهات الحكومية المختلفة للعمل على سرعة حلها، وخصوصا الشكاوى التي تحتاج مستوى أعلى من التنسيق داخل نفس الجهة أو التنسيق بين أكثر من جهة، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحل، مما يخلق ترابطا وتواصلا مستمر بين الحكومة والمواطن.