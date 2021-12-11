التموين: التقديم على التحويل للعمل بالغاز إجباري على أي مخبز

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن على أي صاحب مخبز بلدي يتواجد في منطقة وصل إليها مرفق الغاز، أن يتقدم بطلب تحويل المخبز للعمل بالغاز الطبيعي بديلا عن السولار، وذلك ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتي التموين والبترول والبنك المركزي منتصف العام الجاري 2021، والذي يستهدف الاعتماد على الغاز كوقود مشغل للمخابز البلدية من أجل تخفيض تكلفة استيراد السولار.

تمويل المخابز البلدية لتحويل الغاز بأقساط على 5 سنوات

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه على كل مخبز بلدي وصل في منطقته مرفق الغاز، أن يتقدم للبنوك الموقعة معها وزارة التموين والتجارة الداخلية لطلب تمويل من أجل تحويل المخبز من العمل بالسولار إلى الغاز الطبيعي، مضيفة أن صاحب المخبز يحصل على التمويل اللازم من البنك لتحويل مخبزه للغاز بفترة سماح 3 شهور مع سداد الأقساط على 5 سنوات بفائدة 5%، طبقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة والبنك المركزي.

وأشارت المصادر في تصريحاتها، إلى أن تكلفة تحويل المخبز من العمل بالسولار إلى الغاز الطبيعي تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه، لذا قدمت الوزارة تسهيلات في الأقساط والسداد بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة البترول بالنسبة للمخابز التي لا تستطيع تحمل التكلفة ذاتيا.

قرب من الانتهاء من المرحلة الأولى لتحويل المخابز للعمل بالغاز

وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا، على الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي والتي تستهدف تحويل ما يقرب من 6 آلاف مخبز بلدي للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستهدف تحويل ما يقرب من 23 ألف مخبز بلدي من العمل بالسولار إلى الغاز الطبيعي، وذلك من إجمالي 30 ألف مخبز بلدي على مستوى محافظات الجمهورية.