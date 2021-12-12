أرقام وزارة البيئة لتقديم شكاوى المواطنين إلكترونيا وعبر الهاتف

أتاحت وزارة البيئة، عددًا من الطرق المختلفة لتقديم شكاوى المواطنين، سواء بشكل إلكتروني أو عن طريق الهواتف الأرضية أو المحمولة، ولمعرفة هذه الطرق، سوف نستعرض خطوات تقديم هذه الشكاوى في السطور التالية.

تقديم الشكوى عبر موقع وزارة البيئة

1. الدخول على موقع وزارة البيئة من خلال هذا الرابط.

2. الضغط على أيقونة الشكاوى.

3. بالضغط على الأيقونة سوف يتم تحويلك إلى البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

4. تسجيل حساب على البوابة الإلكترونية.

5. بعد تسجيل الحساب يتم الضغط على تسجيل شكوى جديدة.

خط ساخن ورقم واتس اب

كما أتاحت الوزارة تقديم الشكاوى إليها والبلاغات أيضًا عبر تطبيق «واتس آب»، حيث خصصت الوزارة رقم 01222693333، لإرسال بلاغات للوزارة.

وطالبت بيان صحفي، صادر عنها، بضرورة الإسراع والإبلاغ عن أي شكاوى خاصة بأي قطاع من قطاع البيئة، سواء الإبلاغ عن عمليات صيد لطيور مهاجرة أو جارحة، أو الإبلاغ عن أي شكوى متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء أو التلوث الضوضائي.

وحثت الوزارة المواطنين على ضرورة الإبلاغ عن الشكاوى من خلال رقم «واتس آب»، أو من خلال الرقم الساخن للوزارة 19808، لافتةً إلى وجود غرفة العمليات المركزية تعمل على مدار الساعة، لاستقبال أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي ‏مصدر من مصادر تلوث الهواء.

وعلى صعيد آخر، ناشدت وزارة البيئة، المواطنين بضرورة إيقاف كافة أشكال الحرق في الهواء الطلق، لاسيما خلال ساعات الليل، لأنه يؤثر سلبًا على جودة الهواء، وكذلك التقليل قدر المستطاع من استخدام السيارات الخاصة، والاعتماد على النقل ‏الجماعي، محذرةً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ‏تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة.