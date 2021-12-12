جدول امتحانات الترم الأول للصفوف الابتدائية والإعدادية والثانوية بالأزهر «صور»

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جدول امتحانات الترم الأول لسنوات النقل الابتدائية والإعدادية والثانوية، التي تنطلق في يناير وتنتهي في 3 فبراير 2022.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

ويبدأ جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي، يوم السبت 8 يناير 2022، بمادتي القرآن الكريم والدراسات الاجتماعية، ويوم الأحد 9 يناير بمادتي الرياضيات والمهارات المهنية، ويوم الاثنين 10 يناير بمادتي اللغة العربية والخط والإملاء والعلوم، ويوم الثلاثاء 11 يناير بمادتي اللغة الإنجليزية والتربية الإسلامية، ويوم الأربعاء 12 يناير بمادة تكنولوجيا المعلومات.

أما امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021-2022، فمن المقرر أن تبدأ يوم الأحد الموافق 16 يناير 2022، وتستمر لمدة أسبوع، على أن تنتهي يوم الأحد الموافق 23 يناير 2022.

امتحانات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي الأزهري

وتبدأ امتحانات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي الأزهري بمادة الفقه، فيما ستكون آخر مادة يؤدي فيها طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية هي مادة المستوى الرفيع.

وستكون مدة الامتحانات في جميع المواد ساعة ونصف إلا في 3 مواد فقط وستكون ساعتين وفي مادة واحدة ستكون مدة الامتحانات فيها ساعة واحدة فقط.و

وسيمتحن المبصرون شفويا في حفظ القرآن الكريم وتجويده والمطالعة والنصوص، بينما الطلاب المكفوفون يؤدون امتحانًا شفويًا في المواد المقررة عليهم.وفيما يخص امتحانات مادتي الحاسب الآلي والمستوى الرفيع الخاص بالمعاهد النموذجية والخاصة، سيؤدي الطلاب امتحانه قبل الامتحان التحريري، ويتحدد موعده بحسب المنطقة.

امتحانات الترم الأول الأزهر

أما امتحانات الترم الأول للصف الأول الإعدادي الأزهري، تبدأ يوم السبت 8 يناير 2022 وتستمر لمدة 6 أيام، على أن تنتهي يوم الخميس 13 يناير 2022.

كما ستبدأ امتحانات الترم الأول للصف الثاني الإعدادي الأزهري طبقا لما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية، يوم السبت الموافق 8 يناير 2022 وتستمر لمدة 6 أيام، حيث ستنتهي يوم الخميس الموافق 13 يناير 2022.

وشدد القطاع على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من كورونا، وتستعرض الوطن جداول جميع الصفوف من الابتدائية وحتى الثاني الثانوي كالتالي: