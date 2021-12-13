«غرفة السياحة» تقدم دراسة لزيادة أعداد المعتمرين المصريين هذا العام

قال عاطف بكر عجلان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، تقدمت إلى وزارة السياحة بدراسة عن قدرة المطارات المصرية على نقل نحو 2 مليون معتمر سنويا فى الظروف العادية، لافتا إلى أن تلك الدراسة توصل رسالة للوزارة، بأن تقليل أعداد المعتمرين المصريين هذا العام لنحو 200 ألف معتمر، ليس له ما يبرره، فى ضوء قدرة المطارات على نقل تلك الأعداد بدون مشاكل.

وأضاف «عجلان»، لـ «الوطن»، أنه بالأخذ بالظروف الحالية لفيروس كورونا وتحوراته المستمرة، فإنه يمكن أن يتم تقليل أعداد المعتمرين هذا العام، إلى نحو 25% من الطاقة التى تستطيع المطارات المصرية استيعابها سنويا وفقا للدراسة، بما يعنى أنه من الممكن أن يكون أعداد المعتمرين المصريين هذا العام فى حدود الـ 500 ألف معتمر، وهو ما يضمن تطبيق كل الإجراءات الصحية والوقائية عليهم، كما يمنح المواطنين المصريين الراغبين فى أداء العمرة سعرا مناسبا للبرنامج، فضلا عن أنه سيسهم فى القضاء على البطالة التى أصابت العاملين بقطاع الشركات السياحية.

عودة ظاهرة السوق السوداء للعمرة

وأشار إلى أنه حال تم تقليل أعداد المعتمرين المصريين هذا العام إلى 200 ألف معتمر، فإن هذا سيؤدى إلى عودة ظاهرة السوق السوداء فى بيع وتداول تأشيرات العمرة بين الشركات السياحية، كما سيعيد السماسرة والوسطاء للتحكم فى سوق العمرة من جديد، ويرفع أسعار البرامج إلى أرقام مبالغ فيها، وهو ما يجعل أداء مناسك العمرة مقصورا على فئات معينة من المواطنين.

وتساءل عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، عن إصرار البعض على تحديد أعداد معينة للمعتمرين المصريين، فى ظل عدم وجود نفس الإجراء على المسافرين لتركيا أو ألبانيا على سبيل المثال للسياحة، بالرغم من أن عدد المصابين بفيروس كورونا فى تركيا يوميا يقدر بالآلاف.

عبداللطيف: تقليل الأعداد يحرم فئات من المجتمع من أداء العمرة

ومن جهته قال أيمن عبداللطيف، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن العمرة لكل المصريين وتقليل الأعداد سيحول العمرة لسلعة يمكن لفئة محدودة شرائها، مضيفا «الآلاف من كبار السن وذوى الهمم والناس الغلابة والطيبين يريدون أداء العمرة، إلا أن قلة الأعداد سيرفع من أسعار البرامج ما يحرم هؤلاء الناس من أدائها»، مشيرا إلى أنه منذ فبراير العام الماضى، لم يتم تنظيم أي رحلة عمرة من مصر.