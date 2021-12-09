«شركات السياحة»: تحديد عدد محدد للمعتمرين يعيد ظهور السوق السوداء

قال باسل السيسي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، والنائب السابق لرئيس مجلس ادارة الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الدولة المصرية حريصة على تقديم أفضل خدمة للمواطن المصري في شتى المجالات، ومنها مجال الحج والعمرة، موضحا أن الدولة دائما ما تحرص على الاستجابة لرغبة المواطنين المصريين فى تأدية رحلات العمرة، أيا كان عدد الراغبين في أداء المناسك.

زيادة أسعار برامج العمرة بسبب قلة التأشيرات

ورفض باسل السيسي في تصريحات لـ«الوطن»، ما تردد عن أن الضوابط المنظمة للعمرة التي ستصدرها وزارة السياحة الأسبوع المقبل، حددت كوتة عددية قدرها 200 ألف تأشيرة للمعتمرين المصريين هذا العام، موضحا أن تحديد سقف عدد للمعتمرين المصريين، سيعيد السوق السوداء في بيع وتداول التأشيرات بين الشركات السياحية، ما يرفع العمرة لأسعار مبالغ فيها، لا تتناسب مع الحالة الاقتصادية، التي تمر بها غالبية الأسر المصرية حاليا.

تطبيق الإجراءات الاحترازية لا يعني تراجع أعداد المعتمرين

وأشار إلى أنه لا يوجد تعارض بين تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والقواعد الصحية التي تفرضها السلطات المصرية والسعودية للسفر للعمرة، وما بين أعداد المعتمرين، موضحا أنه بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار، وغرفة شركات السياحة مع وزارتي الصحة والسكان والطيران المدني، وبالتنسيق مع الجهات السعودية، يستطيع أي عدد من المواطنين المصريين السفر لأداء العمرة في سهولة ويسر وبدون أية مشكلات صحية.

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن هناك مقولة خاطئة تتردد كل موسم عمرة أو حج، بأن تلك الرحلات تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري، وعلى العملة الصعبة التى تمتلكها الدولة، مشيرا إلى أن 70% من استثمارات العمرة، تدور داخل السوق المصري، بين تذاكر طيران وضرائب وجمارك، وغيرها من الرسوم، التي تصب فى النهاية بالاقتصاد المصري.

يشار إلى أن ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والأثار، أكد في تصريحات سابقة أن الضوابط المصرية المنظمة للعمرة، ستصدر الأسبوع المقبل.