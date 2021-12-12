تجديد حبس المتهمة بسرقة الفنانة ديانا هشام 15 يومًا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح 6 أكتوبر، حبس الفتاة المتهمة بسرقة حقيبة يد الفنانة ديانا هشام، داخل أحد المولات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

القبض على المتهمة بسرقة ديانا هشام

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، قد تمكنت من القبض على المتهمة بسرقة الفنانة الشابة ديانا هشام بعد تحديد هويتها، بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتبين أنها ذات جنسية عربية وتبلغ من العمر 41 عامًا، وإقامتها منتهية.

واعترفت المتهمة بارتكاب واقعة السرقة وأرشدت عن المسروقات، وهي عبارة عن مبلغ مالي وحقيبة يد المجني عليها الفنانة ديانا هشام، بالإضافة إلى بعض الأوراق الخاصة بها والكارنيهات.

سرقة في أحد المولات الشهيرة

وجاء في تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن المتهمة تمكنت من تنفيذ الجريمة عن طريق مغافلة الفنانة الشابة ديانا هشام وسرقة حقيبة يدها في أحد المولات الشهيرة.

وأظهرت كاميرات المراقبة الموجودة في المول من تم تحديد هوية المتهمة بعد أن ظهر وجهها واضحا في الكاميرات، وألقي القبض على المتهمة وبسؤالها اعترفت بتفاصيل الجريمة وأرشدت عن المسروقات.

تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

كشف تفاصيل واقعة السرقة

وكشفت ديانا هشام عن تفاصيل تعرضها للسرقة، قائلة: «امبارح كنت قاعدة في كافيه فى أحد المولات التجارية، ومعايا شنطتى فيها مبلغ مالي كبير عن عمل كنت بصوره، وكنت لسه جاية من البنك ملحقتش أروح البيت أحطه هناك، وكمان الشنطة كانت فيها سلسلة دهب ومستلزمات خاصة، دخلت الحمام وخرجت لقيت شنطتى مفتوحة وفاضية تماما، اتسرق منها كل حاجة، ولما شوفت كاميرات الكافيه اكتشفت إنها سيدة كبيرة في السن».