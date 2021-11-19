إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بالقفز من الطابق الرابع داخل مول بالهرم

تمكن أفراد الأمن الإداري بمجمع «كايرو مول» بشارع الهرم، من إحباط محاولة فتاة لإلقاء نفسها من الطابق الرابع بهدف إنهاء حياتها، وتلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا بالواقعة، وأمر بتحرير محضر بها، وإحالته إلى النيابة العامة، للتحقيق.

سامحيني يا ماما

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، أن الأمن الإداري بكايرو مول، أبلغ قسم شرطة الطالبية، بمنع فتاة حاولت بالقفز من الطابق الرابع داخل المول، وعثروا معها على جواب كتبت فيه: «سامحيني يا ماما أنا لازم أروح لبابا وأنتي بتسيئي معاملتي وأنا حاولت الانتحار في النيل بس الناس منعوني».

اكتئاب

وكشفت التحريات التي باشرها العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث قسم شرطة الطالبية، أن الفتاة تدعى «خ. م. أ» 27 سنة، وحاصلة على بكالوريوس تجارة ومقيمة بولاق الدكرور، وباستدعاء والدتها «ربة منزل» قررت أنها تعاني من اكتئاب منذ وفاة والدها.