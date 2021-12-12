وزيرة التضامن تكرم المتعافين من الإدمان بالمناطق «بديلة العشوائيات»

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنها سعيدة باستقبال دفعة جديدة من الشباب المستكمل للبرنامج العلاجي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمناطق المطورة، وأوضحت أن البرنامج بدأ بحي الأسمرات في سبتمبر 2020، وامتد النشاط في مطلع هذا العام ليشمل مناطق «المحروسة، روضة السيدة، اسطبل عنتر، بشاير الخير، حي الضواحي ببورسعيد»، إضافة إلى حدائق أكتوبر.

وقالت الدكتورة نيفين القباج، خلال حضورها حفل تكريم المتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة، إن العمل بالمناطق بديلة العشوائيات، كان قد بدأ فى شهر أكتوبر الماضي، مشيرةً إلى أن هذه الأنشطة من برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة، جاءت في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضافت أن الرئيس دائمًا ما يسعى للارتقاء بخصائص سكان المناطق الجديدة بديلة العشوائيات، لافتةً إلى أنه يوجه بشكل مستمر بالاستثمار في البشر وإعلاء قيمتهم، في إطار تنمية اجتماعية واقتصادية عادلة لا تستثني أحداً ولا تترك خلفها أي شخص.

المخدرات تعرقل مسيرة الإنتاج وتنهش في جسد الشباب

وتابعت «القباج» خلال كلمتها التي ألقتها بالاحتفالية التي حضرها، عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي: «كان يقين الدولة أن تحقيق هذه التنمية لن يتحقق في وجود مشكلة المخدرات التي تعرقل مسيرة الإنتاج وتنهش في جسد المحرك الأساسي للتنمية وهم فئة الشباب».

المخدرات تزيد الفقر وترفع معدلات الجريمة المجتمعية

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن تعاطي المخدرات من السلوكيات التي من شأنها زيادة الفقر وترسيخ البطالة وضعف الإنتاج في القطاع الصناعي، فضلًا عن أنها ترفع من معدلات الجريمة المجتمعية.

ونوهت الدكتورة نيفين القباج، إلى أن تعاطي المخدرات يؤدي ىكذلك، إلى زيادة العنف سواء الأسري أو بين أعضاء المجتمع المحلي، وعبّرت عن ذلك بقولها: «منهج وزارة التضامن الاجتماعي، أننا لن ننتظر أن يطرق بابنا مريض الإدمان بالأحياء المطورة ،بل أننا من يطرق أبوابهم».

استهداف أكثر من 44 ألف أسرة خلال عام 2021

وقالت رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم تنظيم حوالي 130 ألف زيارة منزلية بالمناطق المطورة، والأماكن المجاورة لها خلال حملات استهدفت أكثر من 44 ألف أسرة في عام 2021.

وأوضحت، أن الزيارات جاءت بمتوسط 3 زيارات لكل أسرة على مدار العام، مشيرةً إلى أن تلك الزيارات تعمل على تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين الأسر بهذه المناطق من مواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي.