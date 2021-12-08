 «التضامن»: صندوق علاج الإدمان تلقى 9329 اتصالا من موظفين بالدولة

كشف تقرير لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، أن الخط الساخن للصندوق تلقى 9329 اتصالا هاتفيا من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان، وذلك تزامنا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي والذي سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم 15 ديسمبر الجارى، حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة .

من جانبها، جددت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدعوة لمرضى الإدمان للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023) قبل انتهاء المُهلة التي حددها القانون للموظف المُتعاطي لحماية أرواح الأبرياء وتجنب الحوادث الناتجة عن مشاكل العمل تحت تأثير المخدرات خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين.

وأكدت «القباج»، فى بيان صادر عن الصندوق، اليوم، أن من يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريضا وعلاجه مجانا وفي سرية تامة.

القانون يهدف لحماية أرواح المواطنين

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين والحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة.

توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا

ولفت إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء فرصة لأي موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن 16023 في سرية تامة دون مساءلة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، مؤكدا بدء تطبيق القانون اعتبارا من يوم 15 ديسمبر الجاري.

يأتي هذا في الوقت الذي واصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، عقد سلسلة من الندوات في العديد من المحافظات لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم 15 ديسمبر الجاري.

فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة

وأوضح أنه يتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق «القرار قرارك»، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون.

انخفاض نسبة التعاطى إلى 1.7%

جدير بالذكر، أن 448 ألف موظف خضعوا للكشف عن تعاطي المخدرات في الفترة من مارس 2019، وحتى نوفمبر 2021 في مختلف الوزارات، وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لها بكافة المحافظات، وانخفضت نسبة التعاطي إلى 1.7% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف.

من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره مريضا

وأشار إلى أن من ثبت تعاطيه للمواد تم إحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واعتبارا من يوم 15 ديسمبر الجاري سيتم تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، مع التأكيد بأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره مريضا ويتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة خلال حملات الكشف بشكل مفاجيء سيتم تطبيق القانون عليه.