«الأرصاد» تناشد المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية خلال الأيام المقبلة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الأيام الماضية شهدت ارتفاعًا في درجات الحرارة حتى اليوم الأحد، بقيم تتراوح بين 2 درجة لـ5 درجات، إذ وصلت درجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة 25 درجة، موضحة أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاضات تدريجية بدرجات الحرارة، إذ تصل غدا لـ22 درجة، أما الأيام المقبلة وحتى نهاية الأسبوع تتراوح درجات الحرارة مابين 19 و20 درجة عظمى على القاهرة.

حالة الطقس في المدن الجديدة

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال حديثها مع شيرين مجدي، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» أنه من المتوقع الإحساس بالبرودة سواء ساعات الليل أو ساعات النهار، وخاصة ساعات الليل المتأخرة أو الصباح الباكر غدا، فالطقس سيكون باردا خاصة في المناطق المكشوفة والمدن الجديدة، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية خلال الأيام المقبلة.

الشبورة مستمرة ولكنها ستكون خفيفة بدءا من الغد

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الشبورة المائية الكثيفة كانت اليوم وبالأمس، ولكن بداية من الغد ستكون الشبورة مستمرة ولكنها ستكون خفيفة، شارحة أنه بداية من الغد سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري.

أمطار خفيفة لـ متوسطة الشدة على الوجه البحري

وتابعت:«بداية من يوم الثلاثاء ستكون أمطار خفيفة لمتوسطة الشدة، وستشمل الساحل الشمالي كله ومحافظات الوجه البحري، وستستمر فرص الأمطار بداية من يوم الاثنين وحتى بداية الأسبوع المقبل وخاصة يومي الجمعة والسبت».