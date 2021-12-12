الأرصاد تعلن موعد انتهاء الشبورة.. وتحذّر من «ساعتين الصبح»

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انتهاء انتشار الشبورة التي تظهر صباحا على الطرق الزراعية والسريعة، والمتوقع اختفاؤها بداية من الثلاثاء المقبل، مع انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى على مناطق الجمهورية كافة، والتي تصحبها سقوط أمطار على بعض المناطق بداية من اليوم ذاته.

وأكد خبراء الأرصاد في بيان، استمرار هطول الشبورة المائية حتى الغد، بداية من الساعة الخامسة فجرا وحتى السابعة صباحا، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء، بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية، ليسود طقس معتدل شمال البلاد نهارا، بارد ليلا على الأنحاء كافة.

تحذير من الخروج غدا صباحا

وحذّرت الهيئة، قائدي المركبات من الخروج من المنزل غدا في فترة الصباح، وتحديدًا من الساعة 5 فجرًا وحتى 7 صباحا، بسبب كثافة الشبورة المائية والتي ترجع لتأثر البلاد بمرتفع جوي سطحي، يعمل على رفع درجة الحرارة، والتي تظهر كثافتها على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونوهت الهيئة بأنّ الشبورة ستختفي الجمعة المقبل، حيث تشهد البلاد خلال تلك الأيام موجة من الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتحديدا يومي الثلاثاء والأربعاء، أما الخميس المقبل 16 ديسمبر، فيتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

إعادة فتح الطرق المغلقة بعد انتهاء الشبورة

وفي سياق متصل، أعلنت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم، فتح 4 طرق أُغلقت أمام حركة المرور في الساعات الأولى من الصباح، بعد انقشاع الشبورة الكثيفة، وهي:

1- محور 30 يونيو.

2- طريق بورسعيد المتجه لدمياط.

3- الإسكندرية الصحراوي.

4- طريق بورسعيد الإسماعيلية الصحراوي من الكيلو 15 حتى الكيلو 120.