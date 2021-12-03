عمرو دياب يظهر بـ5 إطلالات في كليبه الجديد «لو بتحب»

ظهر النجم الكبير عمرو دياب، في كليبه الجديد «لو بتحب»، بـ5 إطلالات مختلفة ارتدى في كل منها أزياءً مختلفة الأذواق والألوان.

إطلالات عمرو دياب في كليب «لو بتحب»

وجاءت الإطلالة الأولى وهو يقود سيارة مرتديًا قميص باللونين الأحمر والكحلي.

أما الإطلالة الثانية فكانت سيمي فورمال، حيث ارتدى تي شيرت بني فاتح، وجاكت كلاسيك رمادي اللون، بينما ظهر عمرو دياب في الإطلالة الثالثة مرتديًا تي شيرت أبيض وجاكيت أسود.

وكانت الإطلالة الرابعة صيفية شبابية، عندما ظهر مرتديًا شورت جينز وقميص نصف كم، يظهر في خامس إطلالاته بنفس الفيديو بزي شتوي، إذ ارتدى تي شيرت بني غامق وبنطلون جينز.

عمرو دياب يطرح أغنية «لو بتحب»

وطرحت أغنية عمرو دياب الجديدة «لو بتحب»، عبر إحدى شركات الاتصالات، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي وميكس وماستر أمير محروس.

من ناحية أخرى، يُحيي عمرو دياب حفلًا كبيرًا يوم الأحد القادم الموافق 5 ديسمبر في كورنيش مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ويشارك في الحفل المطرب العالمي جستن بيبر، والـ«دي جي» العالمي ديفيد جيتا، وستفتح أبواب الحفل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

أغنية «انت الحظ» تحتل قائمة الأكثر استماعًا

وعلى صعيد آخر، احتلت أغنية «انت الحظ» للفنان عمرو دياب، المركز الأول في قائمة أكثر 100 أغنية استماعًا على موقع يوتيوب، وفقًا لتصنيف «يوتيوب chart»، وهي من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم.

ومازال عمرو دياب، محتلًا المركز الأول كأكثر فنان استماعًا على يوتيوب، متصدرًا قائمة أكثر 100 فنان استماعًا في مصر.

بينما يواصل الهضبة، تحضيرات ألبومه الجديد المتوقع صدوره خلال الفترة القادمة.