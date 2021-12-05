التعاون رقم 45 بين عمرو دياب والموزع عادل حقي بـ«لو بتحب»

طرح الهضبة عمرو دياب، أغنيته الجديدة «لو بتحب»، من كلمات أيمن بهجت قمر ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع عادل حقي وهندسة صوتية أمير محروس، وذلك استعدادا لطرح ألبومه الجديد.

«لو بتحب» تسجل التعاون الـ 45 للهضبة وعادل حقي

«لو بتحب»، هي التعاون رقم 45 بين الهضبة عمرو دياب والموزع عادل حقي، حيث بدأ التعاون بينهما عام 2005، في ألبوم «كمل كلامك» الذي ضم أغنيتين من توزيع عادل حقي، وهما «قدام عيونك، وأغيب أغيب».

وعام 2010 طرح عمرو دياب أغنية «أصلها بتفرق» بتوزيعات مختلفة وجميعها كانت من توزيع عادل حقي، واستمر التعاون بينهما في ألبوم «بناديك تعالى» الذي تولى توزيعه بالكامل عادل حقي والذي ضم 12 أغنية وهم (بناديك تعالى، هللا هللا، مقدرش أنا، ألومك ليه، معاك برتاح، ياريت سنك، مالي عينيا، هي حياتي، يوم ماتقابلنا، عارف حبيبي، تجربة وعدت)، فضلا عن أغنية «أغلى من عمرى» التي اشترك في تلحينها الثنائي عمرو وعادل.

أبرز أغنيات عمرو دياب وعادل حقي

وفي 2013 طرح الهضبة ألبوم «الليلة» وقام عادل حقي بتوزيع 6 أغاني من الألبوم، وهم «جرالي ايه»، «عندي سؤال»، «سبت فراغ كبير»، «يا قلبها»، «حبيت يا قلبي»، «فوق من اللي انت فيه».

وفي عام 2014، طرح عمرو دياب ألبوم «شفت الأيام»، الذي ضم 6 أغاني من توزيع عادل حقي، وهم «شفت الأيام»، و«هتبتدي الحكايات»، و«نعيش»، و«ساعة الفراق»، و«أيوه اتغيرت»، «أهو ليل وعدى».

واستكمل الهضبة تعاونه مع حقي في ألبوم «أحلى وأحلى» بأغنيتين، وهما «أنا وأنت، عكس بعض»، ثم عاد التعاون بينهما في دويتو «اهي اهي» الذي جمع الهضبة مع المطربة اليونانية ايريني بابادوبلو، ومن بعدها استمر التعاون في ألبوم «يا أنا يا لاء» الذي قام «حقي» بتوزيع 5 أغاني فيه.

ومع طرح أغنية «لو بتحب» يصبح إجمالي عدد الأغاني التي قام عادل حقي بتوزيعها لعمرو دياب 45 أغنية.