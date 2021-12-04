بينهم عمرو دياب.. السفارة الهندية تنشر صور تكريم «أي أر رحمان» بحضور نجوم الفن

قامت الصفحة الرسمية للسفارة الهندية بالقاهرة، بنشر صور حصرية من احتفال السفير أجيت جوبتا، بتكريم الموسيقار العالمي، «أي أر رحمان»، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 43، يوم 28 نوفمبر2021، وظهر بوضوح الفنان عمرو دياب من ضمن المشاركين بالحفل مع السفير، حيث حضر الثاني بعد ذهاب الأول من الاحتفال.

حيث نظم السفير أجيت جوبتا، حفلا خاصا للترحيب بالموسيقار العالمي، أي أر رحمان، بمنزله يوم 28 نوفمبر 2021، عقب انتهاء الأخير من فعاليات تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ43.

وقامت صفحة السفارة الرسمية بنشر صور الاحتفال بالموسيقار الهندي، أي أر رحمان، لأول مرة، وكان من المفاجئ ظهور عمرو دياب بالصور، حيث إنه يعرف أن حضر التكريم كلا من إلهام شاهين، ميرنا وليد، الإعلامية دينا عبد الله، والمخرج عمرو سلامة، والسيد عمرو موسى، ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي محمد حفظي.

ويبدو أن الفنان عمرو دياب، حضر متأخرا للحفل، مع العلم أن الموسيقار الهندي أي أر رحمان، وجه كلمة للحاضرين في نصف ساعة فقط، بسبب انهاكه في ذلك اليوم كما صرح، حيث إنه كان صباحا بندوة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومن ثم تكريمه وحضوره احتفال السفارة الهندية المصرية بالقاهرة.

ألقى أي أر رحمان، التحية وشكر الحاضرين، وطلب منهم الاستمتاع بالحفل، واعتذر عن الاستمرار بالحضور في الحفل، بسبب إجهاده من ندوة حضرها صباحًا على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بجانب فعاليات تكريمه من قبل رئيس المهرجان محمد حفظي، بتكريم خاص عن أعماله، ثم ذهب.

الموسيقار الهندي يتابع سميرة سعيد

قام الموسيقار الهندي أي أر رحمان، بمتابعة الفنانة العربية سميرة سعيد، عبر موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام»، وأوضح أنه معجبا بصوت الفنانة سميرة سعيد، وأنه لم يتابع مشاهير من جميع أنحاء العالم، لكن موهبتها أجبرته على متابعة حساباتها، مؤكدًا حبه للموسيقى العربية، وعبّر عن استمتاعه بسماع أغانيها بفعاليات مهرجان القاهرة، وفقا لما صرح به لـ«الوطن».