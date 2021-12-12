السفينة إيفر جيفن تغادر قناة السويس بعد نجاح عبورها.. «عدت بسلام»

عبرت السفينة البنمية إيفر جيفن، المعروفة إعلاميا بالسفينة الجانحة، اليوم الأحد، من قناة السويس ضمن قافلة الجنوب القادمة من المدخل الجنوبي للقناة في السويس متجهة إلى بورسعيد في طريقها إلى أوروبا.

وانطلقت رحلة السفينة ايفرجيفن في الخامسة من فجر اليوم الأحد بعد وصولها في تمام العاشرة مساء إلى الغاطس الجنوبي قرب مدينة السويس في أول رحلة لها بحمولة كاملة بعد تعرضها لحادث جنوح في مارس الماضي.

السفينة تنطلق إلى أوروبا

ووصلت السفينة إلى بورسعيد في تمام الثالثة والنصف عصراً في رحلة استمرت قرابة 10 ساعات داخل المجري الملاحي لقناة السويس.

ومرّت السفينة من مكان حادث الجنوح في قناة السويس الذي تعرضت له في شهر مارس الماضي يرافقها قاطرتي من هيئة قناة السويس، منذ دخولها المجري الملاحي، حتى الإسماعيلية فيما رافق السفينة قاطرتين آخرتين من الإسماعيلية وحتى بورسعيد.

وتعتبر الرحلة هي الأولى للسفينة بكامل حمولتها قادمة من تايلاند متجهة إلى أوروبا بعد إجراء الصيانة اللازمة لها في الصين على مدار شهر كامل بعد الحادث.

السفينة تحمل 224 ألف طن

وعبرت سفينة الحاويات ايفرجيفن من قناة السويس بحمولة وزنت 224 ألف طن بأكثر من 21 ألف حاوية مكافئة تحمل مختلف البضائع القادمة من الصين وتايلاند متجهة إلى أوروبا.

ورافق السفينة خلال رحلتها القاطرات مساعد 1 ومساعد 2 وسلفستر بورسعيد وسلام 1 منذ أن انطلقت داخل المجرى الملاحي مارة بقناة السويس الجديد.

حادث جنوح السفينة

وكانت تعرضت سفينة الحاويات البنمية إيفر جيفن للجنوح في شهر مارس الماضي تسببت في إغلاق حركة الملاحة لمدة أسبوع إلى أن نجح رجال هيئة قناة السويس في تعويم السفينة.

وتحفظت هيئة قناة السويس على السفينة بعد تعويمها لأكثر من 100 يوم للوصول إلى اتفاق يضمن حقوق هيئة قناة السويس في الخسائر المادية التي تعرضت لها.

وتوصلت هيئة قناة السويس لاتفاق مع الشركة المالكة والشركة المؤمنة على السفينة لتحريك السفينة وإكمال رحلتها مقابل دفع تعويض لهيئة قناة السويس في شهر يوليو الماضي.