الفاو تحذر من عادات خاطئة في طهي الطعام: منها طهي اللحوم بحرارة عالية

تعتبر عملية طهي اللحوم والدواجن والأسماك من العمليات الهامة التي تتعلق بها جودة الغذاء ومدى صلاحيته للاستخدام الآدمي، حيث أنها عرضة للبكتريا والسموم الفطرية التي يمكن ان تكون وسطاً جيداً لها للنمو والانتشار في وقت قصير، وحددت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» العادات الخاطئة التي تؤثر في مدى صلاحية اللحوم والدواجن والأسماك على مقاومة انتشار تلك البكتريا والسموم الفطرية، نستعرضها في التقرير التالي:

أولاً: تقطيع اللحوم وتركها فى الماء فترة قبل طهيها اعتقاداً أن هذا يحسن من طعمها.

تؤكد «الفاو» أنه يفضل غسل اللحوم قبل تقطيعها ولا تنقع قبل التقطيع لأن ذلك يسبب فقد كمية كبيرة من البروتينات والدهون والأملاح المعدنية والفيتامينات القابلة للذوبان فى ماء النقع.

ثانياً: نقع اللحوم والدواجن المجمدة فى الماء للإسراع من ذوبان الثلج.

يفضل إذابة الثلج من اللحوم والدواجن المجمدة فى نفس الغلاف المجمدة به فى الثلاجة، حيث انها أفضل وأصلح وسيلة للاذابة بدون فقد فى المادة الغذائية لأن النقع يؤدى إلى فقد الفيتامينات فى ماء النقع.

ثالثاً: طهي اللحوم والدواجن على درجة حرارة مرتفعة

يجب أن تطهى اللحوم والدواجن على درجة حرارة منخفضة، حيث تلعب الحرارة دوراً هاماً فى عملية طهى اللحوم والدواجن لأن حرارة الطهي المثلى تتأتى باستخدام حرارة منخفضة للحصول على لحم ناضج لين محتفظ بعصارته وقيمته الغذائية.

يجب نزع أحشاء السمك قبل شويه، لأن الأحشاء يوجد بها عدد كبير من البكتريا والسموم حيث يؤدي تركها الى التأثير على الصحة وربما التأثير على طعم وجودة السمك.

رابعاً: غمر السمك والجمبرى فى كمية كبيرة من الماء عند سلقه.

يجب استعمال كمية قليلة من الماء عند سلق السمك والجمبرى حتى لا يفقد كمية كبيرة من الفيتامينات والبروتينات والدهون والأملاح المعدنية القابلة للذوبان فى ماء السلق.