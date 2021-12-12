فحص ملفات العاملين بالمخابز تمهيدا للتأمين عليهم

بدأت هيئات التأمينات الاجتماعية في كافة محافظات مصر، اليوم، تعيين مفتش في كل مركز، وذلك بالاشتراك مع عضو شعبة المخابز البلدية؛ لفحص ملفات العاملين بالمخابز البلدي؛ تمهيدا للتأمين عليهم.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

ويأتي ذلك تطبيقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وما تم الاتفاق عليه مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التمونيية، الخاص بالتأمين على عمال المخابز البلدية.

التأمين على 4 عمال

ويقصد بعمال المخابز البلدي، أصحاب المهن الآتية: «عجان – اوزمبييل – خراط أو رئيس معجن – طولجى أو مرحلاتى – فران»، وذلك بحد أقصى 4 عمال في كل مخبز.

وقال وليد محمد السيد الرفاعي رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، في تصريحات لـ «الوطن»، إن الشعبة اجتمعت اليوم مع مسؤولي تفتيش التأمينات الاجتماعية بالمحافظة؛ لمناقشة اشتراكات التأمينات على العمال في المخابز التي زادت طبقا للقانون الجديد، وتم التوصل إلى حل يناسب الجميع، وهو تحمل هيئة السلع، التعامل مع التأمينات الاجتماعية الخاصة بالعامل المؤمن عليه، ويكون عدد العمال المؤمن عليهم 4 فقط بكل مخبز.

نسب اشتراكات التأمين على العاملين بالمخابز

ويشار إلى أنه وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، تتحدد أنواع التأمين ونسب الاشتراكات للعاملين في المخابز كالتالي: تأمين شيخوخة والعجز والوفاة حصة صاحب العمل 12%، وحصة المؤمن عليه 9%، والإجمالي 21%، والتأمين المرضي 3.25%، و1% حصة المؤمن عليه، والإجمالي 4.25%، وتأمين إصابة العمل 1.5%، والإجمالي 1.5%، وتأمين البطالة 1%، والمكافاة 1%، وحصة صاحب العمل والمؤمن عليه 1%، والإجمالي 2%.

ويتحدد أجر الاشتراك الذي تؤدى على أساسه حصة كل من المؤمن عليه وصاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين المحددين بالبند أولا بالحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وتؤدى حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي شهريا بواقع 567 قرشا؛ اعتبارا من 1 يناير 2020 وزادت إلى 680 قرشا اعتبار من 2021 عن كل جوال دقيق زنة 100 كيلوجرام قائم مضروبا في عدد الأجولة التي يتم صرفها للمخابز البلدية، على أن يتم زيادة القيمة المشار إليها سنويا بنفس نسبة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك في يناير من كل عام.