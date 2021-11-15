شعبة المخابز تكشف حقيقة إلزام مخابز «الإفرنجي» بأسعار محددة

تداول البعض شائعات حول دراسة الشعبة العامة للمخابز في مصر بطرح كميات من «العيش الفينو» ذو مواصفات محددة بسعر أقل من السعر الحالي له في المخابز الإفرنجي، وهو ما نفاه عطيه حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، مؤكدًا ما يتم ترديده على لسان عدد من الأشخاص حول دراسة الشعبة العامة لأصحاب المخابز في الاتحاد العام للغرف التجارية لطرح عيش فينو بسعر أقل من السعر الحالي لا يمت للصحة بشيء.

وأضاف عطية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يمكن إخضاع المخابز الإفرنجية لأي تسعير خاص بمنتجاتها، حيث إنها لا تخضع لأي تسعير جبري ولا تخضع لأي محددات سعرية التي تضعها وزارة التموين، وذلك لأنها سلعة حره ولا يمكن تقيدها بأي شروط.

المخابز الإفرنجي لا تخضع لأي قيود بالتسعير الجبري

وأشار عطية إلى أن العيش الفينو الذي ينتج من خلال المخابز الإفرنجية لا يمكن أن يقيد بأي قيود، خاصة وأنه ينتج من الدقيق الحر وليس دقيق التموين، فأصحاب المخابز هم المتحكمون في جودته وسعره وليس الشعبة العامة لأصحاب المخابز، لأن الشعبة تختص بشؤون المخابز البلدية التابعة للدولة وليست الخاصة.

ولفت إلى أن المخابز الحرة تعمل وفق العرض والطلب، لأنها تبيع منتج حر التداول، موضحًا إذا أرادت الدولة خفض سعر العيش الفينو فسيتم ذلك وفق سياسة الدولة الخاصة والتي يتم تنفيذها داخل مخابز القطاع العام ومخابز القاهرة الكبرى التابعة للدولة ووزارة التموين، وهو ما حدث في محافظة الشرقية عندما قامت بطرح عيش فينو من قبل المخابز التابعة لإدارة المحافظة.

وأشار عطية، إلى ما حدث خلال أزمة ارتفاع أسعار البيض الفترة الماضية وطرحه من قبل وزارة التموين بسعر مخفض، ولكن حتى الآن لا يوجد أي قرار بمثل هذه القرارات.